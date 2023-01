TIM passa a ter sinal de celular em 100% dos municípios brasileiros

ATIM anunciou nesta quarta-feira (4) que seu sinal de celular está disponível em todos os municípios do Brasil. Trata-se da única operadora que atende todas as 5.570 cidades brasileiras, e a maioria das localidades é atendida com tecnologia 4G.

É importante ressaltar que ter cobertura em todos os municípios brasileiros não significa que todo o território nacional tem sinal de celular da TIM. A Anatel determina que um município pode ser considerado atendido quando pelo menos 80% da área urbana do distrito sede consegue se conectar à rede da operadora.

De qualquer forma, é um feito e tanto. A TIM afirma ter avançado na instalação de sites (antenas) próprias, além de ter firmado novos acordos de compartilhamento de infraestrutura com outras operadoras. Em regiões remotas, a tele aposta em estações alimentadas via energia solar e conectividade via satélite.

A TIM ressalta que a compra da Oi Móvel foi importante para alcançar a marca, visto que a incorporação levou a operação para 264 cidades onde ainda não atuava. A tele ficou com cerca de 15 milhões de linhas em 29 DDDs.

TIM terá 4G em todas as cidades até o fim do ano

Até o momento, o 4G da TIM está disponível em 5.268 cidades. No entanto, a operadora possui uma meta de levar o sinal de quarta geração para todos os municípios brasileiros até o final de 2023. Essa marca já foi atingida em alguns estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia.

No comparativo com a concorrência, a TIM é a operadora com o maior número de cidades atendidas com 4G. De acordo com dados de novembro de 2022 do portal Teleco, a Vivo tem sinal de quarta geração em 4.634 municípios, enquanto a Claro aparece distante com cobertura para apenas 3.403 cidades.

Quando se trata de estações móveis 4G, a Vivo lidera com 29,6 mil antenas, enquanto a TIM possui 27,4 mil. A Claro figura novamente no terceiro lugar, com 22,1 mil torres