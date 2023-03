Vem aí a 2a edição do Imersão Nails Sergipe

Depois do sucesso em 2022, o maior evento de Imersão Nails de Sergipe chega em sua segunda edição com muitas novidades. No dia 16 de abril, o Centro de Convenções AM Malls Aracaju, será referência do segmento de beleza e estética do Nordeste.

“A primeira edição, que aconteceu em novembro de 2022, no auditório do hotel Sesc Atalaia, na zona sul de Aracaju, contou com grandes nomes e marcas conhecidas em todo o território nacional. Cerca de 200 profissionais do segmento puderam alavancar seus sonhos”, revela o empresário Wallace Leocádio, coordenador da Câmara Empresarial de Beleza e Estética da Fecomércio Sergipe.

Para a segunda edição do evento marcas como Beltrat, AGL Nails, Volia Cosméticos, Repos e Nagel já confirmaram presença. O encontro contará ainda com uma equipe de educadores de níveis nacional e internacional que apresentará as novas tendências do segmento.

“Teremos ainda palestras motivacional e financeira, feira de produtos com preços especiais, stand com apresentação de cursos do Senac, ampla praça de

alimentação. A feira também fará o social com arrecadação de leite em pó para distribuição com entidade filantrópica em Nossa Senhora do Socorro. Será um dia de muita emoção e aprendizado.

Entre os palestrantes estão Maisa Santiago, Luciana Ferraz, Viviane Gregório, Ravena Nascimento, Reindas unhas, Juliane Souza. Inscrições e informações pelo (79) 9 8871-1530. Acesse @imersaonails e saiba mais sobre o evento.

Segmento de nails: um dos mais populares no Brasil

Com o aumento da demanda por serviços de beleza e estética, o mercado de nails tem se expandido rapidamente, oferecendo uma ampla variedade de produtos e serviços.

Os salões de beleza e as lojas especializadas têm se multiplicado em todo o país, oferecendo desde serviços de manicure e pedicure simples até tratamentos mais elaborados, como unhas de gel, porcelana e acrílico. Além disso, os esmaltes e acessórios para unhas são cada vez mais sofisticados e variados, atendendo a todos os gostos e estilos.

O segmento de nails é marcado pela presença de profissionais altamente qualificados e criativos, que estão sempre em busca de inovações e tendências.

“Os consumidores buscam cada vez mais serviços e produtos de qualidade, o que exige das empresas e profissionais uma constante atualização e aprimoramento. É um segmento dinâmico e desafiador, que oferece boas oportunidades para empreendedores e profissionais que buscam se destacar no setor de beleza e estética. E o Senac é referência na educação profissional para o mercado de trabalho”, diz Felipa Edite, referência técnica do eixo de Beleza do Senac/SE.

Senac/SE