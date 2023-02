Velório de Glória Maria acontece nesta sexta no Rio

Cerimônia não será aberta ao público

Acontece, nesta sexta-feira (03), a partir das 11h, no Cemitério da Penitência, no Caju, o velório da jornalista Glória Maria, ícone da TV brasileira, que morreu no Rio. A cerimônia não será aberta ao público.

Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão e conseguiu tratar. Tempos depois, o câncer se espalhou para o cérebro, e a jornalista teve de passar por cirurgia, que também teve êxito.

