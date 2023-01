Novo corregedor Geral da Defensoria Pública de Sergipe é empossado

Na manhã desta terça-feira (17), o Defensor Público José Leó de Carvalho Neto, foi empossado no cargo de Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, em cerimônia realizada na sede da instituição.

O membro foi escolhido através de uma lista tríplice para o biênio 2023/2025 e nomeado pelo Defensor Público-Geral, Vinicius Menezes Barreto.

Leó Neto foi membro do Conselho Superior por dois mandatos e Defensor Público Auxiliar no Gabinete do Defensor Público Geral, Jesus Jairo Almeida de Lacerda. Também assumiu a Subdefensoria Geral por dois mandatos e, em 2018, foi eleito Defensor Público-Geral com 93,5% dos votos dos Defensores Públicos, sendo reeleito em 2020 com 100% dos votos. Atualmente ocupava o cargo de Secretário-Geral.