Últimos dias para visitar a CASACOR Sergipe: uma celebração à arte, arquitetura e cultura  

Restam poucos dias para mergulhar na experiência da CASACOR Sergipe. Em sua terceira edição, a exposição estará com as portas abertas até este domingo, 26. Situada no Bairro Industrial, em Aracaju, a mostra se encerrará após um período de grande destaque e impacto marcante no estado.

Aberta ao público desde 4 de outubro, a CASACOR Sergipe mostrou-se para além de uma exposição convencional, sendo um marco de inovação e criatividade que oferece aos visitantes uma imersão profunda na arte, na estética, na cultura local e nas tendências contemporâneas do design de interiores. O evento conta com direção geral de Carlos Amorim, curadoria de José Araújo e direção operacional de Matheus Freitas, que também é engenheiro chefe da mostra.

“A CASACOR é um evento de relacionamento e de altíssimo padrão e qualidade. É como se você estivesse visitando um centro de excelência que vai te inspirar das mais variadas formas. Você pode não ter aquele mobiliário caríssimo, mas poderá se inspirar no posicionamento, no uso da cor e na composição com os elementos. A CASACOR ensina a sonhar. A gente vende sonhos”, descreve Carlos Amorim, diretor da franquia da CASACOR em Sergipe e na Bahia.

Os 34 ambientes cuidadosamente concebidos proporcionam um mergulho nas últimas tendências e no talento singular dos profissionais locais. Além de ser um palco para a criatividade dos profissionais locais, a CASACOR Sergipe desempenha um papel crucial na valorização da cultura e na promoção da economia local.

O diretor responsável pelas franquias CASACOR em Sergipe e na Bahia, Carlos Amorim, destaca que o evento não apenas proporciona visibilidade para os talentos locais, mas também atrai atenção internacional, gerando um impacto positivo no setor imobiliário e na produção regional de alto nível.

A CASACOR é um agente que intervém de forma muito importante na economia local, seja porque catalisa a indústria local e os lojistas, seja porque envolve em sede pelo menos 300 empregos diretos. O evento é exibido durante 60 dias, mas são necessários mais de 5 meses de planejamento e execução, além da exibição e desmontagem. Então, são mobilizados pelo menos 300 profissionais diretamente e 100 profissionais indiretamente”, conta.

Visitação

Para aqueles que desejam vivenciar essa experiência única, a CASACOR Sergipe estará aberta ao público até este domingo, 26 de novembro. Nesta sexta-feira, a visitação pode ser feita das 16h às 22h; no sábado, das 15h às 22h; e domingo, das 15h às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos tanto na bilheteria do Castelinho quanto no site appcasacor.com.br.

A mostra revela a interação harmoniosa entre o design paisagístico, a história local e a arquitetura, conferindo ao visitante uma experiência completa. É um convite para apreciar a história e cultura da região, valorizando a excelência do trabalho dos arquitetos, designers e paisagistas envolvidos na mostra. A CASACOR está localizada na Avenida General Calazans, nº 352, Bairro Industrial.

Confira o elenco

Anna Libório e Gândara Junior (muro, calçada e fachada); Katia Carvalho (Bilheteria Lounge “Arte que inspira”); DS Studio (Jardim Tauá); Ágora Arquitetos (Expresso do Sertão); Aline Dantas (Riad Deca); Wesley Lemos (Loft Caju Jazz); Marcio Davi (Suíte Serigy); Gleide Belfort (Cozinha em Poesia); Lúcia Helena Magalhães (Estar do Colecionador de Memórias); Maicon Amorim, Andréa Galindo, Michelle Goes e Alane Medeiros (Collab para a Praça das Delícias – Café e Gelateria); Kelly Ribeiro (Navegantes do Ser); Jeane Alves (Varanda do Rio Deck do Sentido); Gabi Martins (Vestíbulo Raízes); e Kika Mattos (Estar Mar).

Também integram o time 2023 Marcos Brito (Estar-Office do Leitor); Alane Medeiros (Estar e Jantar do Enófilo); Elissandro Matos (Galeria “A Arte que Cura”); Michelle Goes (Living Home); Lucas Lemos Tsuru Lab (Varanda Okan Ará); Gabriel Gois (Estar em Si); Lu Guedes (Banho e Afeto); Isa Ribeiro (Aconchego); Wal Bastos (Pimenta-Rosa); Mayra Lima (Habitar da Alma); Gabriela Batalha (Ressignificar); Lainy Lemos (Atra.VERSAR); Jota Lisboa e Luiz Marcel (A Casa que Habyto); Junior Ordoñez (352 Urban Garden); Carlos Rezende (Casa ROS); Andréa Galindo (Terraço Prainha); Eric Lima (Sinfonia Biótica); Ana Porto (Conexo Solar); Gusttavo Leão (Soul Bangalô Suíte de Hóspedes: O Refúgio Biófilo na Natureza); e Ligia Correia (Banho e Spa).