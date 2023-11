Programa de Gratuidade Senac capacita mais de 100 pessoas em Malhador

Uma das missões do Senac Sergipe para o ano de 2023 foi buscar interiorizar seus cursos. A instituição firmou parceria, dessa vez, com a Prefeitura de Malhador, possibilitando a qualificação de mais de 100 pessoas através do projeto “Capacita Malhador”. A cerimônia de entrega de certificados das nove turmas encerradas ocorreu no dia 22 de novembro.

O diretor Regional do Senac Sergipe, Marcos Sales, reforçou o papel de interiorização do Senac, que hoje abrange 73 dos 75 municípios sergipanos.

“Temos desbravado muitas parcerias com os gestores municipais, por meio da Confederação dos Dirigentes Lojista (CDL) que representa os municípios e que tem nos levado até às prefeituras. Temos ainda muitos gestores que têm batido à nossa porta. E por conta da nossa missão de educar para o trabalho, e com a meta que o nosso presidente Marcos Andrade pontuou, estamos levando capacitações para todos os municípios sergipanos”, comentou Sales.

“A relevância desse projeto é exatamente dar oportunidade às pessoas do interior de buscarem qualificação em curso do Senac, para obter um certificado nacional. Nos sentimos muito felizes e honrados em estar contribuindo com o progresso do interior sergipano”, complementou o diretor de Educação Profissional (DEP) do Senac-SE, Adalberto Trindade de Souto.

Ao todo, 123 alunos recebem os certificados dos cursos Básico de Cabelo; Corte e Escova; Práticas de Trabalho da Manicure e Pedicure; Pizzas, Molhos e Coberturas; Preparo de Bolos e Salgados; Aperfeiçoamento em Corte e Costura; Costureiro; Tecnologia da Informação, e Informática Básica – Sistemas Operacionais e MS Office. “É importante ver o Senac e o Sistema Fecomércio chegando nesses municípios mais distantes da capital. A população local, muitas vezes, já atua profissionalmente, mas busca no Senac uma qualificação e um diploma, que garante uma notoriedade e um reconhecimento. Esse é o primeiro passo para entender que a educação de fato transforma vidas”, apontou André Garcez, representante da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

“Quero agradecer muito essa parceria do Senac com a Prefeitura de Malhador, e dizer que ainda este ano, no mês dezembro, vamos iniciar mais um curso, e dessa vez será de empreendedorismo”, adiantou o prefeito de Malhador, Francisco de Assis Araújo Júnior.

O diretor do Sistema Fecomércio, Sandro Moura, é natural de Malhador e compartilhou a felicidade de ver pessoas de sua terra recebendo uma oportunidade através da educação profissional. “É uma honra e um orgulho ofertar os cursos para essa população. Fico feliz em saber que o papel da Fecomércio, e o meu, enquanto empresário, diretor da Fecomércio e conselheiro do Senac, está sendo cumprido, educando e profissionalizando a população do interior. Ao oferecer cursos, ajudamos a impulsionar o desenvolvimento do trabalhador e dos municípios vizinhos”, enfatizou.



Transformando vidas



Todos os cursos foram contemplados pelo Programa de Gratuidade Senac, que busca abranger pessoas de baixa renda. A interiorização e o programa são importantes porque dão oportunidades às pessoas que querem se profissionalizar, mas não tem condição financeira de se deslocar para a capital ou municípios vizinhos.

De jovens a idosos

De acordo com o instrutor de informática Wandeclarkson Fonseca, as turmas foram bastante heterogêneas, capacitando tanto pessoas idosas, quanto alunos mais novos.

“Tivemos alunos com idades mais avançadas e também pessoas novas. Todos completaram o curso perfeitamente bem, de forma bastante proveitosa. As aulas e os cursos foram muito bem-vistos em Malhador”, contou.

“Fui o aluno mais velho. Tenho 69 anos e não faltei um dia sequer. Aproveitei o máximo que pude. Sou bacharel em Direito, mas precisava urgentemente da habilidade com informática. Agora eu sei lidar com computador”, disse Francisco França.



Além da lavoura



A lavradora Adriele dos Santos, 27 anos, queria ganhar outras habilidades e aumentar as chances no mercado de trabalho.

“Fazendo o curso de informática, tenho outras possibilidades de conseguir uma vaga no mercadinho, por exemplo, ou algum outro comércio que precise utilizar o computador”, ponderou a jovem.

Mãos ao trabalho



“Sempre tive vontade de fazer o curso de pizzas e o Senac me deu essa oportunidade. Eu já tenho uma lanchonete e a única coisa que eu não conseguia fazer era pizza e agora aprendi. Eu quero em 2024 continuar a vender as pizzas. Já me inscrevi também no curso de empreendedorismo, buscando abrir portas para o mercado”, afirmou a profissional de vendas Lucicléia Felix da Silva, 38 anos

Luana Santos Varjão, 26 anos, autônoma, fez o curso de corte e escova de olho na certificação do Senac. “Você pode até saber fazer, mas o certificado dá credibilidade ao seu trabalho. Com ele em mãos, as minhas chances no mercado são bem maiores, e ainda pretendo fazer outro curso no Senac. A instrutora foi ótima, ensinou muito bem, até mesmo a quem não sabia segurar o secador e saiu sabendo escovar. Minha vida será outra após o Senac. Tudo depende da minha dedicação e eu pretendo me dedicar bastante a essa área”.

Senac | SE