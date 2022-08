TRT-20 abre inscrições para estágio remunerado de nível superior

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT-20) abriu inscrições do processo seletivo para estudantes da área de Ciências Contábeis, para o preenchimento de duas vagas remuneradas e formação de cadastro reserva.

Podem se inscrever, estudantes regularmente matriculados no curso de Ciências Contábeis e podem ser feitas gratuitamente até sexta-feira (26), através do site do TRT.

Confira o edital do processo coletivo aqui.