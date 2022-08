Presidente do TSE libera propaganda do governo para celebrar o 7 de setembro

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, reviu a decisão e liberou a veiculação de uma propaganda do governo federal para celebrar o 7 de setembro. No dia 23 de agosto o ministro havia proibido a divulgação da peça publicitária.

Ele, porém, alegou que houve um “erro material” na decisão anterior, que teria sido publicada de forma errada no sistema do TSE.

Nesta sexta-feira, Alexandre de Moraes afirmou que a propaganda pode ser veiculada com a exclusão de parte, como também menção ao governo.

De acordo com o ministro, sem os trechos que devem ser retirados, o material “demonstra o viés educativo e informativo da campanha, relacionada à história nacional, com personagens relevantes dentro dos 200 anos de independência”.