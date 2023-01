Márcio Verlan é exonerado do cargo de assessor de comunicação da câmara de vereadores

O assessor de comunicação da Câmara de Vereadores de Tobias Barreto, Márcio Verlan, foi exonerado do cargo de assessor de comunicação da câmara de vereadores do município. A portaria foi publicada no diário oficial nesta segunda-feira 02/01.

Lembrando que Marcio Verlan, juntamente com os demais comunicadores como: Juliano Góis, Sideny Sérvulo e Leonardo Leal, sempre estiveram no agrupamento do atual de Dilson de Agripino e se mantiveram firmes na oposição e atual situação, dos referidos comunicadores somente Marcio e Juliano permanecem do grupo.

Por Portal Sergipano