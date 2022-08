Tobias Barreto está entre os Juristas que marcaram a história do país

Tobias Barreto de Meneses nasceu na Vila de Campos do Rio Real, cidade que hoje leva parte de seu nome, Tobias Barreto (SE), em 7 de junho de 1839. Em 1862, mudou-se para o Recife e ingressou na Faculdade de Direito. O ambiente na cidade era muito intelectualizado e dominado pelos estudantes do curso jurídico. Entre os alunos estavam Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Castro Alves, com quem trocou desafios poéticos.

Depois de formado, morou por 10 anos na cidade de Escada, região açucareira de Pernambuco. Dedicou-se à advocacia, foi eleito para a Assembleia Provincial de Escada e editava um jornal na cidade.

Ele foi filósofo, escritor e jurista. Foi também o líder do movimento intelectual, poético, crítico, filosófico e jurídico, conhecido como Escola do Recife, que agitou a Faculdade de Direito do Recife, além de ter sido o patrono da cadeira nº 38 da Academia Brasileira de Letras (ABL).

De volta ao Recife, passou em um concurso para dar aulas na Faculdade de Direito, na qual influenciou fortemente escritores, críticos e filósofos, como Miguel Reale e Silvio Romero. Tobias Barreto é considerado o pensador que deu início ao culturalismo brasileiro. Poeta, ele também é considerado fundador do condoreirismo brasileiro. A preocupação com os problemas sociais do Brasil é a característica principal da terceira geração de poetas românticos. A campanha pela República e pelo fim da escravidão ganha as ruas e ele também participa. Ele faleceu em 27 de junho de 1889, em Recife.