Gal Costa, ícone da música popular brasileira, morre aos 77 anos

A artista era uma das atrações do Fasc, mas teve a participação cancelada

A cantora Gal Costa, uma das maiores vozes da MPB, faleceu aos 77 anos de idade, na manhã desta quarta-feira (9). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista.

Gal era um dos nomes confirmados para compor a programação da 37ª edição do Festival de Artes de São Cristóvão, em Sergipe, mas sua participação no evento foi cancelada no última quinta-feira (3) por questões de saúde.

A cantora havia passado por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita no final de setembro. Segundo a produção da artista, ela precisava se recuperar do procedimento e ficaria fora dos palcos até o final de novembro, seguindo recomendações médicas.

A cantora baiana estava na ativa desde a década de 60, sendo conhecida pelos seus agudos inalcançáveis por muitos. Ao longo da sua carreira, ela interpretou canções de outros compositores renomados, como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque.