Show do Coldplay tem pulseira controlada por radiofrequência junto com batida da música

Banda britânica realiza segunda participação no Rock in Rio na história

Headliners do penúltimo dia de Rock in Rio, a banda Coldplay promete um show inesquecível no Palco Mundo. Para tal, até pulseiras controladas por rádio frequência foram distribuídas para os fãs que estarão presentes usar durante o show. O acessório é luminoso e muda de cor conforme a batida da música.

Diversas equipes do festival estiveram posicionadas na entrada do evento para distribuir as pulseiras, que são peça obrigatória nos shows da banda britânica, que vem para a segunda participação no evento, 11 anos depois da primeira.