Arena Samba Clube acontece dia 8 de outubro na Vibe Music

A próxima edição do Arena Samba já tem data pra acontecer! A festa acontece no dia 8 de outubro, a partir das 21h, na Vibe Music, em Aracaju. No comando, as bandas sergipanas é Diferente e Top 7, além do cantor baiano Filipe Escandurras. Os ingressos já estão à venda e o primeiro lote tem valor promocional.

Samba, gente bonita e amigos reunidos são as marcas do Arena Samba Clube, que pela segunda vez tem como atração o cantor baiano Filipe Escandurras. O artista traz à festa um repertório diferenciado, com sucessos do DVD “Escandurras in Samba”. A banda É Diferente promete envolver o público com um samba romântico e a Top 7, que reúne canções de diversos ritmos em samba e pagode, completa o trio de atrações da festa.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos Araras Praia Hotel, EFS (Shoppings Jardins e Riomar), Litoral 655 (Centro de Aracaju) e pelo site Guichê Web (www.guicheweb.com.br).

A Vibe Music está localizada na Rua Pedro Mandarino, Nº 130, bairro Coroa do Meio, zona sul de Aracaju. Mais informações pelo telefone (79) 9 9182 4987.

Sobre o Arena Samba Clube

Idealizado pelos empresários Cleyton Santos e Karyna Maynard, o Arena Samba Clube tem como característica marcante o clima familiar da festa, que parece um grande encontro de amigos e amantes do samba. A escolha das atrações também é um diferencial da festa, que faz questão de valorizar o artista local e destacar as bandas sergipanas de samba.