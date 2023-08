Servtec – A Sua Internet Fibra Óptica e Via Cabo

A Empresa

Desde o início estivemos em busca de melhorias tanto em tecnologia com e qualificação da nossa equipe. Todas as decisões sempre foram tomadas com o objetivo de sermos reconhecidos regionalmente por oferecer serviços de qualidade. Atualmente nossa empresa se encontra em expansão, pois ampliamos nossa área de cobertura e agregamos novos serviços e sempre preocupados com nosso foco principal que é a satisfação

Missão Prover aos clientes acesso a internet com qualidade. Estar em constante aprimoramento e comercializar soluções tecnológicas. Contribuir para o sucesso de pessoas e empresas por meio do nosso trabalho e a partir disso ser referência na área em que atuamos.

Visão A partir do nosso serviço, buscamos destacar nossa marca no mercado e sermos considerados sinônimo de qualidade pelos nossos clientes. Temos como filosofia principal o respeito e a transparência para com as pessoas, fornecendo produtos e serviços de qualidade, tornando-se um parceiro em relação às questões tecnológicas.