“Não vou vender a Deso, vou fazer uma concessão da distribuição”, diz Fábio Miridieri

O governador Fábio Mitidieri repercutiu nessa sexta-feira (29), os bons resultados obtidos no estado na geração de emprego ao logo do ano. A partir dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados na quinta-feira, 28, novembro foi mais um mês positivo na abertura de vagas, sendo abertos 1.739 postos de trabalho, dando a Sergipe a 5ª colocação no cenário nacional com maior geração de emprego em relação ao mês anterior.

A informação foi passada durante entrevista de balanço da gestão, ao SE TV 1ª Edição da TV Sergipe, apresentado pela jornalista Susane Vidal.

De acordo com o governador, o estado teve esse ano o maior estoque de emprego da história, 310 mil empregos. “Fechamos o mês de novembro com o 5º maior crescimento de emprego do Brasil e no acumulado de janeiro a novembro, com 14 mil novos postos de emprego. Dados muitos positivos que demonstram que estamos no caminho certo”, frisou o governador.

Durante a entrevista, o governador também elencou os avanços em diversas áreas, a exemplo da saúde, social, turismo, cultura e desenvolvimento econômico. “Começamos o ano com o ‘Sergipe é aqui’, maior programa de governo itinerante do estado, que humaniza e aproxima a gestão das pessoas. Foram mais de 150 serviços ofertados em cada edição, com uma média de 5 mil atendimentos, levando toda a estrutura do governo para atender a população. Na saúde, com o ‘Opera Sergipe’ e o ‘Enxerga Sergipe’, foram quase 10 mil cirurgias que estavam há 4, 5 anos na fila ,e agora, as pessoas fazem com até 60 dias. Na educação, a ‘Escola Nota 10’, ‘Escola Destaque’, com o ‘Acolher’, que trouxe psicólogo e assistência social para dentro da sala de aula. Entregamos também 30 novas obras na educação, entre escolas novas e reformadas, além de ginásios. Ainda na educação, a retomada da carreira do Magistério, tão importante que aprovada na semana passada na Assembleia Legislativa e que vai, depois de 16 anos ,destravar a carreira, dando um percentual de 6% a 26% de reajuste para quem está ativo e de 10% a 30% inativo. No social, tivemos o ‘Prato do Povo’, que acabou agora as licitações e inicia já em 2024. Tivemos também o resgate do turismo e a cultura, que se toraram referências nesse ano. Começamos com o Calendário Anual de Eventos, o nosso ‘Sergipe é o país do forró’, Arraiá do Povo e, agora, com o Natal Iluminado e Verão Sergipe 2024. Desta maneira, temos ações em todas as áreas e isso mostra que o Sergipe está no caminho certo”, reforçou.

Sobre a Saúde, especificamente sobre a situação da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, o governador falou sobre a dificuldade para completar as escalas médicas no fim do ano. “Quando chega nessa época do ano, sempre temos dificuldades. A iniciativa privada tem o mesmo problema que o poder público também tem de completar a escalas de médicos para os hospitais em geral e na maternidade ainda mais, porque nós temos uma dificuldade com a pediatria. A gente está com credenciamento aberto, mas está dando vazio, ou seja, os médicos não estão se interessando em se credenciar para o serviço. Isso é uma dificuldade que a gente tem e principalmente em algumas especialidades, como é a pediatria. Em 2024, a gente espera com a chegada das Organizações Sociais (OSs), que nós aprovamos a lei esse ano e vamos implementar a partir do ano que vem, melhorar essa realidade. Fizemos durante todo esse ano um estudo, visitamos vários estados, entendemos como funciona a legislação, até para blindar o estado e trazer para cá as melhores empresas que possam nos ajudar, na parceria para fazer com que a saúde evolua, não só na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, mas também nos hospitais regionais, para que a gente consiga, cada vez mais, interiorizar os serviços da saúde”.

Tratando sobre a prospecção de negócios, Fábio falou sobre as diversas ações empreendidas para atrair investidores para o estado. “Sergipe não é uma ilha, não pode se isolar. Eu preciso ir de encontro aos investidores e mostrar que o potencial nós temos. Nós fizemos o ‘Sergipe Day’ na Fiesp em São Paulo, para os maiores empresários da região, apresentando o potencial na área do petróleo e gás. Fomos também aos Estados Unidos, na maior feira de petróleo e gás do mundo, apresentar também oportunidades de negócios. Então eu tenho que encontrar essas empresas e mostrar essas oportunidades, convidá-los para cá, porque são coisas que são construídas gradativamente. O gás está previsto para ser iniciado a exploração em 2029. É uma janela curta de tempo para conseguir fazer esses investidores virem porque são grandes negócios que demandam tempo de construção para mostrar apoio locacional, incentivo tributário. Enfim, uma série de situações que nesses eventos temos a oportunidade de apresentar”, pontuou.

Deso

O governador falou sobre a concessão à iniciativa privada, dos serviços de distribuição prestados pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). “Não vou vender a Deso, vou fazer uma concessão da distribuição. A Deso continua sendo do estado, nós continuamos captando a água, tratando a água e vamos passar para a iniciativa privada a distribuição da água, que é onde tem o maior problema, com quase 50% de desperdício da água. Além disso, a Deso é uma empresa que ao longo do tempo ela foi ficando inchada, que tem dificuldades de entregar aquilo que ela se propõe a fazer, que é água na torneira. Para cumprir a Lei do Marco do Saneamento até 2033, basicamente 9 anos, são necessários R$ 6,3 bilhões de reais de investimento. A Deso não tem a menor condição de investir R$6 bilhões, em 9 anos, ainda mais com o nível de eficiência que tem, onde desperdiça praticamente metade da água que capta. Portanto, a concessão da Deso é uma necessidade que se impõe diante do problema histórico. O que a gente está propondo é fazer algo diferente, que entendemos que vai ser uma solução”, defendeu.

Foto: Arthur Soares