Sergipe e Itabaiana anunciam novos zagueiros para 2023

Times seguem se reforçam mirando a próxima temporada; confira os nomes

Os clubes sergipanos seguem se movimentando no mercado da bola à procura de reforços para a temporada do próximo ano. Na noite dessa quarta-feira (9), o Sergipe anunciou dois novos contratados: os zagueiros Felipe Almeida e Pablo.

Felipe é um velho conhecido da torcida do Gipão. O atleta de 24 anos fez parte do plantel do Colorado que foi campeão do Campeonato Sergipano de 2021. Neste ano, atuou pelo Socorrense na segunda divisão do Campeonato Sergipano.

O segundo defensor anunciado pelo Colorado é Pablo, de 31 anos. Em 2022, ele defendeu as cores do São José-RS, onde disputou 10 partidas pelo clube pelo Campeonato Gaúcho e a Série C do Campeonato Brasileiro.

No ínicio da semana, o Sergipe havia anunciado nomes para o ataque. Confira aqui.

Quem também anunciou um novo reforço para o sistema defensivo foi o Itabaiana. O Tricolor da Serra confirmou o experiente zagueiro de 34 anos, Hitalo Rogério. O jogador tem passagens por Corinthians-AL, Coruripe, Ypiranga-PE e aqui no estado já defendeu o Sergipe e o Freipaulistano. Seu último clube foi o Metropolitano-SC.

O Itabaiana ainda não confirmou o seu treinador para a temporada de 2023. No próximo ano, o Tricolor disputa apenas o Campeonato Sergipano.