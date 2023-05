Senac Sergipe abre inscrições para Processo Seletivo para as unidades de Aracaju e do interior

O Senac Sergipe está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Seriado (PSS) n°002/2023. A novidade é que os interessados podem se inscrever pela internet ou presencial. São diversos cargos, para atender demandas das unidades da capital e do interior.



A gerente de Gestão de Pessoas, Maria Barros, explica que a opção de abrir a inscrição presencial atende aos interessados que não têm acesso fácil à internet.



“Desta forma atenderemos um maior número de candidatos e faremos um processo mais inclusivo. As pessoas que têm dificuldades de lidar com a internet, podem se dirigir às unidades do Senac que estão com vagas abertas e procurar o analista educacional para efetuar a inscrição”, destaca, informando que, em Aracaju o atendimento será feito no auditório do Senac, pela equipe do Núcleo de Gestão de Pessoas (NGPS).



Nas duas modalidades, as inscrições ficam abertas até às 16h de sexta-feira, 5, em Aracaju, Tobias Barreto, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Itabaiana. O horário de atendimento presencial, em todas as unidades, é das 9h às 11h e das 13h às 16h.



“Outra novidade deste Processo Seletivo é que, para alguns cargos, não será exigida a comprovação de experiência. Têm pessoas que fizeram cursos ou que trabalham como autônomo, a exemplo de garçom, salgadeiro, cozinheiro, confeiteiro, que tem experiência, mas não consegue comprovar com documentos, e que vão poder participar do processo e tentar uma vaga para ser colaborador do Senac Sergipe”, ressalta Maria Barros.

O edital completo do PSS está disponível no site:

