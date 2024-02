Senac-SE e Coordenadoria da Mulher do TJ promovem cursos para mulheres em situação de vulnerabilidade

O Senac Sergipe, em parceria com a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe promove, no Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), de Santa Rosa de Lima, o Curso de Confecção de Ovos de Páscoa. A capacitação, que começou nesta segunda-feira, 19, faz parte do Projeto “Empoderando Mulheres, Transformando Vidas”, voltado para mulheres em situação de violência doméstica e em vulnerabilidade social, atendidas no Cram. De olho no crescimento do consumo de chocolates durante a Páscoa, a finalidade é fomentar a independência financeira deste público.

O curso de Confecção de Ovos de Páscoa possui uma carga horária de 15h/aula, entre teoria e prática. A capacitação é gratuita e as mulheres receberão o diploma de conclusão.

“Este é um curso muito procurado nesta época que antecede a Páscoa e as alunas irão aprender as técnicas de temperagem, derretimento de chocolate, modelagem, acabamentos e decoração, que é a questão da embalagem, como embalar o ovo de Páscoa. Com as técnicas, essas mulheres poderão empreender e dar uma maior visibilidade aos produtos para chegar a um resultado cem por cento perfeito”, explicou Célio Batista, instrutor de educação profissional do Senac.

O projeto desenvolvido pela Coordenadoria da Mulher do TJ teve início na unidade de Santa Rosa de Lima, em dezembro de 2023.

“O objetivo não é apenas que a Coordenadoria da Mulher faça uma intermediação para a abertura do espaço, mas que os Crams funcionem como incentivadores da autonomia financeira dessas mulheres, porque a autonomia financeira liberta. Então, nós conseguimos junto ao Senac fazer um novo convênio e vamos capacitar as vítimas de violência e as mulheres da cidade que precisam de uma geração de renda. Queremos que a renda delas e da cidade aumentem. Assim, mudaremos a realidade das mulheres em nosso Estado”, salientou a juíza coordenadora da Mulher, Jumara Porto.

A dona de casa Suênia Santos Morais tem dois filhos e reside em Santa Rosa de Lima há alguns meses. Ela já encontrou no Cram um apoio para melhorar a renda da família.

“Eu espero aprimorar mais os meus conhecimentos na confeitaria, porque é bom para empreender, ter uma renda extra, principalmente, para nós, mães solteiras que vivemos em uma cidade pequena. Precisamos realmente de uma renda a mais para ter uma estabilidade melhor”, considerou.

Para a secretária de Assistência Social de Santa Rosa de Lima, Madja Helena Souza Lima, a parceria com a Coordenadoria da Mulher do TJSE é um fator preponderante para o acolhimento das mulheres no Cram.

“Esse trabalho promove a inclusão social dessas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. A Secretaria de Assistência tem mais é que apoiar os cursos de capacitação para que elas possam ter a sua própria renda. Isso é significante e importantíssimo para o município. Eu agradeço a parceria com a Dra. Jumara Porto que tem olhado para Santa Rosa de Lima com carinho, sempre apoiando e atendendo aos nossos pedidos”, agradeceu.

Um dos idealizadores do Cram, Jorge Rego Maia Jr, presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa de Lima, comemora a parceria com o TJSE para a promoção de cursos profissionalizantes às mulheres atendidas.

“O curso vem para realmente somar com o nosso município por meio do projeto do Cram que é o Empoderando Mulheres, Transformando Vidas. É importantíssimo para Santa Rosa de Lima, que é um município pequeno, movimentar a economia e é o que essas mulheres farão com a sua independência financeira. Agradeço muito ao Tribunal de Justiça, na pessoa da Dra. Jumara Porto”, acrescentou.

O Curso de Confecção de Ovos de Páscoa também foi lançado, na segunda-feira, dia 19, no Cram de Laranjeiras.

Com informações e fotos TJ/SE

Senac SE