Eleitores podem baixar ou atualizar e-Título até sábado, diz TRE-SE

Os eleitores devem baixar ou atualizar o aplicativo e-Título até sábado (1º). A recomendação é do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

Segundo o órgão, a medida busca evitar que uma grande quantidade de acessos simultâneos sobrecarregue o sistema no dia 2 de outubro, quando ocorre o primeiro turno das eleições e a emissão do e-Título fica suspensa. A ferramenta retorna a partir do dia seguinte.

Para um eventual segundo turno, a via digital só pode ser emitida até a véspera, 29 de outubro. O aplicativo possibilita a consulta ao local de votação (zona e seção eleitoral) e justificativa de ausência às urnas, além de substitutir o documento em papel, sendo utilizando como identificação.

Caso haja um grande número de solicitações realizadas simultaneamente, o eleitor entra em uma espécie de espera e, quando tentar acessar novamente o aplicativo, terá preferência no atendimento. O e-Título funciona nos sistemas Android e iOS.

Em Sergipe, mais 300 mil downloads foram realizados.

Por Carolina de Morais, Portal A8SE