Senac realiza a II Jornada de Tecnologia da Informação

O Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE) do Senac Sergipe está preparando a II Jornada de Tecnologia da Informação. O evento, que este ano traz como tema “Transformação Digital: Desbravando o Futuro da tecnologia da informação”, acontecerá nos dias 13 e 14 de setembro, no auditório José Hilton Ribeiro, no Centro de Educação Profissional (CEP), de Aracaju.

“O conteúdo da jornada deste ano foi cuidadosamente elaborado visando oferecer uma experiência enriquecedora e atualizada na área de tecnologia. O foco foi trazer à tona tópicos contemporâneos e relevantes, como inteligência artificial e educação 4.0, que refletem as últimas tendências e avanços no campo da tecnologia da informação”, informa Cláudio Cândido, coordenador técnico dos cursos de Tecnologia da Informação.

No dia 13, a partir das 19h, serão realizadas as palestras “Desvendando o código do futuro: Inteligência Artificial e a evolução das profissões” e “Educação 4.0 e o mercado de trabalho”, além de quatro oficinas práticas de informática.

“Selecionamos as oficinas ‘Edição de Vídeo com Software Livre’, ‘Sketchup e Impressão 3D’, ‘Criando um Projeto com Power BI’ e ‘Arduino usando Tinkercad’, que acontecerão no dia 14, das 14h às 17h, visando proporcionar aos participantes uma oportunidade de interagir com as tecnologias discutidas nas palestras”, destaca Cláudio Cândido.

O evento é totalmente gratuito e aberto para alunos que buscam conhecimento e atualização na área de tecnologia até gestores e empresários interessados em compreender melhor as inovações tecnológicas.

“A nossa expectativa é atender um público bastante diversificado, que deseja entender como inteligência artificial e educação 4.0 podem impactar na vida pessoal, em organizações e estratégias de negócios. A jornada tem um conteúdo abrangente e inclusivo, que visa atrair interessados nas interseções entre tecnologia, educação e negócios”.

O evento será encerrado na noite do dia 14, com a realização do Encontro Setorial de Tecnologia.

Os interessados podem acessar o link (https://encurtador.com.br/eiDFW ) para efetuar a inscrição. Os participantes receberão certificados.

Programação:

Dia 13/9

Horário: 19h

Palestras:

Desvendando o código do futuro: Inteligência Artificial e a evolução das profissões

Educação 4.0 e o mercado de trabalho

Dia 14/9

Horário: 14h às 17h

Oficinas:

Edição de Vídeo com Software Livre

Sketchup e Impressão 3D

Criando um Projeto com Power BI

Arduino usando Tinkercad

Horário: 19h

Encontro Setorial de Tecnologia

Ascom | Senac/SE