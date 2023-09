Alunos do curso de Garçom de Laranjeiras visitam restaurantes escolas do Senac em Aracaju

Alunos do curso de Garçom do Senac, ofertado no município de Laranjeiras, por meio de parceria com a prefeitura, fizeram uma visita técnica aos restaurantes escolas do Senac e Bistrô Cacique Chá, na manhã desta quarta-feira, 6. Na atividade organizada pelo instrutor Edelzio Santos Nascimento, os 14 integrantes da turma foram recebidos pelos diretores Regional da entidade, Marcos Sales, e de Educação Profissional, Adalberto Trindade, o gerente do Centro de Gastronomia e Turismo (CGT), José Américo Siqueira e a analista pedagógica Cristina Feitosa.

“Sejam bem-vindos, espero que vocês aproveitem essa visita técnica, que temos certeza de que será bastante enriquecedora para a formação de cada um. É uma oportunidade de conhecer o funcionamento dos nossos restaurantes, do salão à cozinha, como todos aqui trabalham para formar alunos com excelência. Tenho certeza que será uma manhã proveitosa, guiada pela equipe do CGT”, declarou o diretor Regional Marcos Sales.

Expectativa

Para os futuros profissionais a expectativa de aprendizado já diz muito sobre o caminho que querem seguir.

“Quero aprender o que eu puder, ter a elegância e a desenvoltura no servir, seguindo o que o nosso instrutor Edelzio sempre reforça, que ser garçom vai muito além do que simplesmente carregar uma bandeja”, enfatizou Rosilene dos Santos Oliveira.

“Já tive algumas experiências nessa área de garçom e quando vi a oferta do curso em Laranjeiras, resolvi fazer para me qualificar melhor para o mercado de trabalho. A turma estava ansiosa para fazer essa visita aqui nos restaurantes do Senac, e conhecer os dois foi muito produtivo. Foi uma manhã de aprendizado”, afirmou Jairo Vicente Menezes.

“A proposta do Senac, nas turmas do curso de garçom ofertadas no interior é levar os alunos para fazer visitas técnicas onde eles poderão atuar após a conclusão da capacitação. Vivenciar de perto o ambiente pedagógico dos restaurantes do Senac onde eles vão desenvolver a prática supervisionada mais adiante, já os prepara para o que ainda vão aprender. É muito importante eles terem esse conhecimento”, explicou o instrutor Edelzio Santos Nascimento.

“Nessa visita eles puderam perceber na prática as competências do curso de Garçom, dentro dos restaurantes do Senac, que tem propostas de atendimento diferenciadas, mas que seguem as marcas formativas da nossa instituição. Essa visita reforça na prática, o que eles estão vendo na teoria e breve vão vivenciar dentro do nosso ambiente pedagógico. O leque de atuação do garçom é muito grande, desde servir em salões de restaurantes, bares, buffets, lanchonetes ou ainda se especializar em algumas áreas, como preparo de cafés ou drinks”, reforçou a analista pedagógica Cristina Feitosa.

José Américo Siqueira destacou a importância social que o Senac tem, ao firmar parcerias com municípios, visando qualificar os moradores em suas cidades.

“Há uma carência de oferta de capacitações no interior e o Senac, através de parcerias como esta, firmada em Laranjeiras, reforça o papel social que tem, enquanto instituição de educação profissional, que prima sempre pela excelência na formação de seus alunos. O objetivo de todos que fazem o Senac é qualificar o aluno com o que tem sempre de novidades no mercado de trabalho, criando a oportunidade de que ele possa, através da educação e do trabalho, ter uma qualidade e perspectiva de vida melhor”.

O diretor de Educação Profissional, Adalberto Trindade, reforçou a visão do Senac em qualificar com excelência, quem passa pela instituição.

“Temos a preocupação de ofertar para o mercado de trabalho, profissionais qualificados, e temos histórias de muitos que hoje se destacam em suas áreas. De Laranjeiras, temos uma aluna do curso Técnico em Enfermagem que vai participar agora das Competições Senac de Educação Profissional, em Vitória do Espírito Santo. Ela está fazendo o curso, graças ao Programa Senac de Gratuidade, vem todos os dias de Laranjeiras para estudar aqui em Aracaju, e tem se destacado no curso. É um exemplo a ser seguido”, ressaltou, enfatizando ainda que, muitos dos egressos hoje são colaboradores do Senac.

“As possibilidades de evolução profissional são muitas, a partir dos cursos e capacitações que ofertamos. Os alunos são incentivados a enxergarem essas perspectivas”, completa.

Vai Turismo

O curso de Garçom, ofertado em Laranjeiras por meio de parceria firmada entre o Senac Sergipe e prefeitura local é o início da consolidação das ações do programa Vai Turismo, da Confederação Nacional do Comércio (CNC), em Sergipe capitaneado pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

Também estão sendo ofertados os cursos Técnico de Guia de Turismo e de Informações Turísticas, todos visando capacitar os moradores interessados, para que possam receber bem os visitantes. Ainda este ano, Laranjeiras deverá contar com um Restaurante Escola do Senac, que será um ambiente pedagógico de formação profissional, mais um atrativo para os turistas que forem à cidade histórica.

O município, onde o casario colonial e igrejas revelam toda a riqueza cultural da cidade, juntamente com a comunidade quilombola Mussuca e os terreiros espalhados pela localidade, integra a Rota do Turismo Religioso, que está sendo fortalecida pela proposta da CNC/Fecomércio.

Senac/SE