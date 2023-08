Aulas das escolas estaduais serão retomadas nesta segunda-feira, 7

A Rede Pública Estadual de Ensino de Sergipe, composta de 318 unidades escolares nos 75 municípios, deverá receber, na segunda-feira, 7, os mais de 156 mil alunos matriculados. O recesso das férias escolares chega ao fim, e as escolas planejam atividades especiais de acolhimento aos alunos, professores e funcionários, além do retorno do calendário letivo.

A Diretoria Regional de Educação da Grande Aracaju (DRE 8), uma das dez diretorias regionais, orienta as 53 escolas circunscritas à diretoria a realizarem a semana de acolhimento com música, teatro e corredor de acolhimento com os jovens protagonistas, por meio do qual os alunos, juntamente com a equipe de professores e servidores, são acolhidos. Também são orientadas a realizar palestras com psicólogos, principalmente as que ofertam o ensino médio. “Vai ter muita música, teatro, apresentação artística. Temos escolas com samba de coco, na Taiçoca de Fora, muito forte na comunidade”, detalha a diretora regional, Marleide Cruz de Araújo.

Nas 96 escolas em tempo integral do Estado, os jovens protagonistas mobilizam-se para promover atividades de acolhimento, gincanas e rodas de conversas. “Vamos preparar dinâmicas para os alunos, a fim de que eles voltem com gás e se sintam bem no ambiente escolar. Decidimos realizar a dinâmica somente no dia 11, quando também se comemora o Dia do Estudante”, destaca Alline Menezes, jovem protagonista do Centro de Excelência Gonçalo Rollemberg Leite, em Aracaju.

No Centro de Excelência Nelson Mandela, em Aracaju, a protagonista Geovana Angel dos Santos Prado destaca que, no início do ano letivo, foram realizadas diversas atividades com o 1º ano do ensino médio e o 9º ano do fundamental. Como a escola ainda está definindo o acolhimento para o segundo semestre, a aluna Geovana, juntamente com as jovens Ellen Lima, Thaisa Lima dos Santos e Álika Rocha Santos, planejam atividades dentro do Projeto de Vida. “São miniprojetos e atividades como a Escada dos Sonhos, a Cápsula do Tempo, quando os alunos escrevem uma carta e no fim do ano abre a cápsula para ver se o sonho se realizou”, destaca.