Senac promove debate sobre os impactos da Inteligência Artificial nas profissões 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Sergipe (Senac/SE) inicia no dia 11, mais uma edição do “Invista em Você, Faça Senac”. Composto pelo talk show ‘Os impactos da Inteligência Artificial nas profissões’ e seis oficinas, o projeto começará na unidade da instituição educacional de Tobias Barreto, com o mesmo conteúdo oferecido nos períodos da tarde e da noite.

O objetivo é chamar atenção da comunidade local e da região, sobre a importância da profissionalização para o mercado de trabalho. Os inscritos terão ainda a oportunidade de conhecer os diversos cursos que são ofertados pelo Senac, por meio da unidade local.

“Esse projeto é realizado em todos os Centros de Educação Profissional do Senac em Sergipe, todos os anos, com uma temática diferente e atual. Nós entendemos que no projeto devemos ofertar cursos rápidos em todas as áreas. E nesta edição vamos debater quais os impactos dessa Inteligência Artificial no mercado de trabalho”, informa o gerente de Negócios e Relações com o Mercado do Senac Sergipe, Marco Gonçalves.

O gestor ressalta que as pessoas ficam com receio dessas tecnologias, questionando se vão tirar ou possibilitar novos empregos.

“As indagações são muitas, a exemplo de como se adaptar a essa nova realidade, como a IA está envolvida em todos os setores, não só na informação, mas também na gestão, na enfermagem, na gastronomia. E nesse cenário, como se capacitar para atender a esta demanda de trabalho?”.

Diferente do que alguns imaginam, conforme relata Marco Gonçalves, inovação e uso da Inteligência Artificial ultrapassa a interação da área de tecnologia, e hoje está presente em todos os setores da economia.

“O agronegócio, por exemplo, é uma das áreas com maior demanda de inovação. E o Senac, dentro da sua história, sempre antenado no que acontece no mundo e no mercado, busca levar capacitações para quem mora no interior do Estado. Uma das metas do presidente da Fecomércio, Marcos Andrade, é interiorizar o trabalho do Senac, para que as pessoas se fixem onde residem e possam trabalhar ou gerir seu próprio negócio e abrir vagas de emprego. O projeto Invista em Você, Faça Senac, reforça a necessidade de cada pessoa se capacitar, buscar se aperfeiçoar, pois ela investirá na ferramenta mais importante, que pode trazer uma transformação de vida: nela mesma”.

Os minicursos serão ministrados por instrutores de diversas áreas do Senac e todos os participantes receberão certificado ao final do evento.

Programação de cursos:

Horário: Tarde

13h45 – Abertura

14h – Talk show “Os impactos da IA nas profissões”

15 h – Oficinas:

Penteados – tranças afro

Gestão – O mercado e as novas ferramentas de produtividade

Moda – Técnicas de moulagem para roupas de festa

Tecnologia da Informação – Power BI

Saúde – Primeiros socorros

Gastronomia – doces finos

Horário: Noite

18h45 – Abertura

19h – Talk show “Os impactos da IA nas profissões”

19h50 – Oficinas:

Penteados – tranças afro

Gestão – O mercado e as novas ferramentas de produtividade

Moda – Técnicas de moulagem para roupas de festa

Tecnologia da Informação – Power BI

Saúde – Primeiros socorros

Gastronomia – Doces finos

Data de realização nas unidades

Dia 11/08 | Tobias Barreto

Dia 18/08 | Lagarto

Dia 01/09 | Nossa Senhora da Glória

Dia 15/09 | Itabaiana

Dia 06/10 | Aracaju

