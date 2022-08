Semana de Economia 2022: CORECON/SE promove debate e homenagens

Para marcar a abertura da Semana de Economia 2022, o Conselho Regional de Economia de Sergipe realiza, no dia 12 de agosto, às 18h, no Auditório da Reitoria da Universidade Federal de Sergipe (UFS), debate sobre os desafios nacionais e internacionais e a cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Econômico.

Com o tema ‘A economia de Sergipe e do Nordeste: perspectivas e novos desafios’, a mesa de discussão terá como debatedores os economistas Saumíneo Nascimento (CORECON-SE), Ricardo Lacerda (ABED/SE), Rodrigo Rocha (FIES) e Fábio Moura -DEE). O debate terá como mediadora Josélia Brito (CORECON-SE)

Medalha do Mérito Econômico

O CORECON-SE irá homenagear quatro profissionais que atuam em Sergipe com a Medalha do Mérito Econômico.

Ana Geni Paes Freitas

Graduada em Ciências Econômicas (Unit) e Engenharia de Trânsito (UFS), Ana Geni Paes Freitas é especialista em administração de pequena e média empresa (UFS). Foi escriturária do Banco América do Sul S/A. Trabalhou na CURTIMBRA- Curtume Industrial do Nordeste do Brasil. Como economista atua na CODISE desde 1981.

Maria Auxiliadora Sobral Feitosa

Conselheira Federal do COFECON, Maria Auxiliadora Sobral Feitosa, é economista e contadora, pós-graduada em planejamento governamental, contabilidade pública e análise econômica. Analista de controle externo aposentada do Tribunal de Contas do Estado-TCE, com habilitação em perícia econômico-financeiro.

Josenito Oliveira Santos

Graduado em economia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), Josenito Oliveira Santos é Mestre em Desenvolvimento Regional e Gestão de Empreendimentos Locais (UFS), Doutor em Ciência da Propriedade Intelectual (UFS). Atuou como Diretor de Planejamento da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju, Pró-Reitor Administrativo Financeiro da Unit, Diretor Administrativo e Financeiro da Secretaria Municipal da Indústria Comércio e Turismo de Aracaju, Diretor-Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa e a Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC) e diretor de Apoio e Desenvolvimento do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe- ITPS. Atualmente, ocupa cargo de secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho de São Cristóvão (SE). É professor da graduação e da pós-graduação na Universidade Tiradentes.

José Roberto de Lima Andrade

Mestre em desenvolvimento econômico (UFPR), Doutor em Turismo (USP), pós-graduado em produtos financeiros e gestão de risco (FIA), José Roberto de Lima Andrade, atuou como economista na Secretaria de Estado de Planejamento entre 1992 e 1997, no Programa de Desenvolvimento de Turismo do Nordeste (Prodetur NE). É professor associado do departamento de Economia da Universidade Federal de Sergipe desde 2000, professor do Mestrado em Desenvolvimento Local (UFS) e de Turismo (IFS). O ex-Presidente Fapese (2004/2006), ex-Presidente da Emsetur (2007/2015) e ex-diretor geral da Escola de Governo do Estado de Sergipe (2015/2016, atualmente ocupa, desde 2016, o cargo de Diretor Presidente do Sergipeprevidência.

Ascom CORECON/SE