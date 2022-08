Ciclone extratropical pode provocar chuvas e ventos fortes em Sergipe

O ciclone extratropical que provocou estragos no Sul e que nesta quinta-feira (11) se descola pelo norte do Espirito Santo e Sul da Bahia, pode provocar muita chuva e ventos fortes em Sergipe neste final de semana. As informações são do meteorologista Overland Amaral, do Centro de Meteorologia de Sergipe.

“Estamos monitorando. Geralmente quando surge um ciclone no Sul e Sudeste do Brasil, esse fenômeno impulsiona frente fria para o nordeste. Diante do deslocamento atual, a previsão é que a frente fria deva atingir Sergipe a partir de sábado (13), provocando muita chuva em todas as regiões do estado e ventos de aproximadamente 50 km/h”, detalhou Overland.

Ele ainda disse que as temperaturas devem continuar caindo no estado. “Nesta quinta-feira, em Aracaju fez 18°, já em Riachão do Dantas chegou a fazer 10°. Essa frente fria que se aproxima deve nos deixar na segunda-feira, mas já há previsão de que uma nova massa de ar frio dava chegar a Sergipe a partir do dia 21 deste mês”, apontou.