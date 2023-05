Secretaria da Fazenda de Sergipe abre vagas para estágio em diversas áreas

A Secretaria da Fazenda de Sergipe divulgou a abertura de vagas de estágio para diversos cursos. Ao todo, são 29 vagas, mas há cadastro reserva.

As áreas disponíveis são administração, áreas de T.I., ciências contábeis, jornalismo, publicidade e propaganda, direito, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de produção e secretariado executivo.

As inscrições ficam abertas até o próximo dia 17 e devem ser realizadas através do email (gestaodepessoas@fazenda.gov.br), com documento de identificação, currículo e histórico escolar do curso. Para conferir a lista da documentação, acesse o edital (clicando aqui).

Por redação Portal A8SE