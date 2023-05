Senac Sergipe abre as inscrições para o Circuito Nail Design

O Senac Sergipe está com inscrições abertas até o dia 17 deste mês, para mais um campeonato do segmento de beleza, que visa promover o desenvolvimento profissional e valorizar os talentos locais. O Circuito Nail Design pretende reunir profissionais de manicure, pedicure e que trabalham com unhas artísticas. A competição será dividida em etapas e todas as unidades da instituição, capital e interior, poderão participar.

De acordo com a técnica do segmento de Beleza, Felipa Edite, após as inscrições, serão divulgados os participantes que atenderam aos critérios para participarem da competição.

“A partir daí, vamos realizar as etapas nas regionais, a partir do dia 29 deste mês até o dia 6 de junho. De cada unidade, um júri técnico vai selecionar dois finalistas, levando em consideração diversos critérios, como técnica, criatividade, originalidade e acabamento. Os selecionados participarão da grande final, que acontecerá no auditório da unidade de Aracaju, no dia 19 de junho, a partir das 10h”.

No dia 19 de junho, além da competição, também haverá uma palestra com Maísa Santiago, expert internacional no segmento de nail design, que trará dicas e novidades para os participantes.

“Durante o evento, também serão realizados sorteios de brindes para os participantes e o público presente. Após a palestra, teremos um intervalo para almoço e o campeonato começa às 14h10. Cada participante terá duas horas para fazer o seu trabalho, que será julgado pelos jurados, que selecionarão os três finalistas. O primeiro colocado ganhará a premiação surpresa”, informa Felipa Edite.

A técnica do segmento de beleza destaca que a final do Circuito Nail Design promete ser um momento de muito aprendizado e diversão para todos os envolvidos.

“Para os profissionais do segmento de unhas, participar do Circuito Nail Design pode ser uma grande oportunidade para se destacar e mostrar todo o seu talento e criatividade. Além disso, é uma excelente chance de trocar experiências com outros profissionais e aprender com os melhores do mercado”, ressaltou.

Para saber mais, os interessados por acessar o regulamento: