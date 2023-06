Restaurante Escola Senac Bistrô lança pratos típicos no cardápio durante o mês de junho

Entrando no clima de festividades juninas, a partir do dia 6 de junho o Restaurante Escola Senac Bistrô terá novidades no cardápio. O chef Samuel Davi elaborou, junto com toda a equipe do Centro de Gastronomia e Turismo (CGT) do Senac, um combo junino – entrada, prato principal e sobremesa – tendo como base principal o milho, além de outros ingredientes típicos da época.

O resultado, conforme destaca o gerente do CGT, José Américo Siqueira, foi um combo que agradará o paladar dos apaixonados por comidas típicas, uma releitura do tradicional sem perder a originalidade.

“Teremos como entrada, uma pamonha salgada, recheada com queijo coalho, servida com paçoca de carne do sol e manteiga de garrafa. Como prato principal, um arroz cremoso de coco, servido com frango no tempurá de milho. Fechando o combo, foi elaborado um bolo manauê, muito tradicional em Sergipe, que será servido com sorvete de coco e farofa de castanha e caramelo salgado”, relata.

O chef Samuel Davi revela como foi pensada a releitura dos pratos típicos, agregando sabores que agradem ao paladar de quem não abre mão de saborear a comida regional.

“Pensamos neste cardápio especial para o mês de junho, tendo como elemento principal o milho. Além da releitura de pratos tradicionais, fizemos o resgate de alguns que foram esquecidos com o passar do tempo. Trabalhamos a cozinha afetiva, fazendo o resgate cultural e culinário, fortalecendo a sergipanidade no Senac Bistrô”, informa.

O combo dos pratos estará disponível no cardápio do Restaurante Escola durante todo o mês, ao preço de R$ 55.

“Para garantir o mesmo sabor e valor nutricional, todos os pratos foram elaborados com o acompanhamento da nutricionista Ellen Moura e possuem ficha técnica”, destaca José Américo Siqueira.





