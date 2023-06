Senac participa de evento internacional de tecnologia e educação

A analista educacional do eixo de tecnologia do Senac Sergipe, Letícia Menezes Santos, e os instrutores da área, Everton Toyama, Mikaela Lima e Nagila Caroliny Dória, participaram do Bett Brasil 2023, um dos maiores eventos de educação e tecnologia da América Latina. Este ano, o evento aconteceu em maio, na cidade de Santo Amaro, em São Paulo.

Durante três dias, o evento reuniu educadores, gestores, especialistas e empresas do setor educacional para discutir as tendências, inovações e boas práticas no campo da educação.

“O Bett visa despertar ideias e criar conexões de novos negócios e gerar impactos positivos no setor educacional. Esse ano o evento teve como tema principal a ‘Educação e trabalho para novos futuros’ e a grande novidade deste ano é que eles incluíram um eixo voltado para ensino superior e profissionalizante, com a realização do Ahead By Bett Educação Superior e Profissional”, relatou Letícia Menezes Santos.

Foram promovidas palestras, workshops, painéis de discussão, exposições e demonstrações de produtos e serviços educacionais, contando com palestrantes do Brasil e de outros países, que abordaram temas voltados para o ensino e a tecnologia.

“O evento tem sempre como missão gerar network, incrementar o relacionamento entre empresas do setor de educação e compradores, fomentar o debate e o diálogo entre os envolvidos com educação, criar elo entre o digital e o físico e transformar ideias em projetos reais para a educação”, destacou a analista educacional.

O encontro proporcionou conhecer diversos recursos e soluções educacionais, apresentados por empresas participantes.

“Durante o evento, ocorreu uma exposição com a participação de diversas empresas, que apresentaram novos recursos e soluções aplicadas à educação. O Bett Brasil serviu como uma plataforma de networking, permitindo o compartilhamento de experiências. Essas conexões são valiosas para o desenvolvimento profissional contínuo, proporcionando um ambiente de troca de ideias e melhores práticas educacionais”, informou a instrutora Nagila Caroliny Dória.

“Tive a oportunidade de conhecer e explorar novas abordagens e ferramentas que podem aprimorar a experiência de aprendizagem no ensino profissionalizante, além de conseguir visualizar como essas novas tecnologias já estão sendo aplicada em diferentes áreas profissionais, as melhores práticas de integração da IA no currículo profissionalizante e os desafios e oportunidades associados ao uso dessa tecnologia”, ressaltou o instrutor Everton Toyama.

A instrutora Mikaela Vilaça aproveitou a participação no evento para coletar dados para a produção de um artigo científico que está desenvolvendo.

“Estou elaborando um artigo sobre a aplicação da Inteligência Artificial (IA) no ensino de informática. O evento ofereceu uma ampla gama de oportunidades de aprendizado, networking e acesso a recursos tecnológicos inovadores, que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da minha pesquisa, bem como a aplicação”, comentou.

