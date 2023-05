Restaurante Escola Senac Bistrô comemora um ano de reinaugurado com promoção da feijoada

O Restaurante Escola Senac Bistrô está completando neste mês de maio, um ano de reinaugurado. Para comemorar a data, uma série de atividades foi pensada pelo Centro de Gastronomia (CGT). Uma delas é o preço da feijoada, servida todas as sextas-feiras, entrou em preço promocional, de R$ 60.

“É uma feijoada carioca, acompanhada de arroz, torresmo e farinha, e ainda legumes cozidos no vapor, que está com um desconto de 20% durante este mês, e que serve bem até três pessoas”, informa José Américo Siqueira, gerente do CGT.

Dentre as novidades que estão programadas para o aniversário, está a elaboração de um prato típico e uma sobremesa, ambos juninos.

“A ideia é já envolver o Restaurante Escola no clima da época mais tradicional do nosso Estado”, relata José Américo, complementando que em breve serão divulgados quais serão os novos produtos e a partir de quando estarão disponíveis para o público.

O novo ambiente, moderno e aconchegante, tem capacidade para 112 pessoas e conta inclusive com um mezanino para 12 pessoas e que pode ser reservado para pequenas reuniões e/ou comemorações.

“Temos uma carta excelente de vinhos nacionais e importados, além de drinks, cafés e outras bebidas. O nosso cardápio à la carte é bem diversificado, todos os pratos e sobremesas possuem fichas técnicas, que garantem segurança nutricional, sabor e gramatura do que é servido”.

O Restaurante Escola é um ambiente pedagógico, onde os alunos dos cursos de garçom e de gastronomia, têm a oportunidade de colocar em prática o que aprenderam em sala de aula.

“No local, os alunos são preparados com excelência para o mercado de trabalho, desde a montagem dos pratos, quem trabalha na cozinha, até no atendimento das mesas, feito pelos futuros garçons. Muitos que foram capacitados em nosso ambiente pedagógico, depois voltaram como colaboradores”, finaliza José Américo Siqueira.

Horário de Funcionamento

De segunda a sábado das 12 às 15h

Av. Barão de Maruim, s/n– São José – Aracaju/SE

(79) 3212-1585

