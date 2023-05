Mobilização:  Sistema Fecomércio-Sesc-Senac realiza nesta terça o ‘Dia S’

Seguindo a orientação da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac em Sergipe está mobilizando empresários do comércio, diretores, presidentes de sindicatos associados, alunos e colaboradores da Fecomércio, do Sesc e do Senac, para participarem do “Dia S”, contra a retirada de 5% dos recursos destinados ao sistema, para financiar a Embratur. A manifestação está marcada para esta terça-feira, 16, com concentração na Praça Fausto Cardoso, a partir das 15h30.

“Estão tentando tirar 5% desses recursos que são destinados à educação para investir em turismo. Estamos convocando a população em geral, em defesa do Senac e Sesc, instituições que têm um trabalho reconhecido e que faz a diferença na vida de milhões de pessoas há 77 anos, para participar deste ato. Não se desenvolve uma nação sem saúde, segurança e educação. Nesse contexto, o turismo é secundário”, enfatiza Marcos Sales, diretor Regional do Senac.

Da praça Fausto Cardoso, o movimento seguirá pelo Centro Comercial de Aracaju, em direção à Praça General Valadão.

“Além dos empresários e colaboradores, estamos convidando alunos e usuários do Sesc e Senac para participarem dessa DIA ‘S’ em defesa do Sistema, que tem ações relevantes e reconhecidas por toda a sociedade, em prol dos trabalhadores do comércio, na promoção da educação, da saúde e do bem-estar, destaca Marcos Andrade, presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

O presidente solicita ainda que todos falem com os senadores por Sergipe, para que esse desvio não aconteça.

“O Projeto de Lei de Conversão, mais conhecido por PLV 9/2023, em seus artigos 11 e 12 desviam 5% dos recursos das contribuições sociais destinadas pelas empresas ao ‘Sistema S’, para beneficiar a Embratur. Devemos dizer não a esse absurdo. Converse com o seu senador e peça apoio para derrubar esses artigos”.

Esse corte representa o fechamento de unidades do Sesc e Senac, redução de cursos e capacitações de jovens e adultos para o mercado de trabalho, oferta de escolas para filhos de comerciários, ações de saúde, social e cultural.

“São ações desenvolvidas pelo Sesc e Senac, que fazem a diferença na vida de milhões de pessoas, que deixarão de existir. Precisamos do apoio de todos para não deixar isso acontecer, então, vamos nos unir nesta mobilização do “Dia S”, que acontecerá na terça-feira, 16, com concentração às 15h30, na Praça Fausto Cardoso. Contamos com todos”, declara Aparecida Farias, diretora Regional do Sesc.

Fazendo a diferença há 77 anos

O Sesc e o Senac são instituições que atuam há 77 anos no Brasil, promovendo ações em diversas áreas, como saúde, cultura, lazer, educação, formação profissional e estímulo ao empreendedorismo. Com a aprovação dos artigos 11 e 12 do PLV 9/23, 5% dos recursos destinados ao ‘Sistema S’ serão transferidos para a Embratur. Com isso, quem irá perder são as pessoas mais carentes, que são as mais beneficiadas com as ações das instituições.

Cortar 5% do Senac é reduzir 140 milhões de recursos destinados a atendimentos gratuitos, eliminar 7 milhões de horas-aula gratuitas, acabar com 31 mil matrículas em cursos gratuitos, fechar 52 unidades e encerrar as atividades em 95 municípios.

Retirar os recursos do Sesc é eliminar 2 mil apresentações artísticas, reduzir 37 mil atendimentos em atividades físicas e recreativas, acabar com mais de 7 mil matrículas em educação básica, diminuir mais de 2kg milhões de alimentos distribuídos e deixar de oferecer quase 3 mil exames clínicos.

Anote:

A mobilização nacional do Dia S, acontece terça-feira, 16 de maio, a partir das 15h30, na Praça Fausto Cardoso. A comitiva percorrerá o Centro Comercial de Aracaju, em direção à Praça General Valadão. Durante o percurso, participantes do ato convidarão a população para que assine o abaixo-assinado em defesa do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

Senac/SE