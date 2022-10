Rádio Cultura de Sergipe inicia os testes em FM 107.5

Após 63 anos operando em Amplitude Modulada (AM), a Rádio Cultura de Sergipe chega a um dos mais esperados momentos em sua história: a migração para FM 107.5. E ela começou pra valer nesta terça-feira (11), em fase de testes. Nesta quarta-feira (12), a transmissão da Cultura em FM começou às 8 horas e seguirá até às 19h, com missas, apresentações de programas nas duas paróquias, além de participação dos peregrinos.

A montagem do transmissor, localizado no Morro do Urubu, em Aracaju, já foi finalizada. “Fico muito feliz em vir a Aracaju e ver mais um grande projeto nascer. A Rádio Cultura tem uma grande história e hoje dá um passo em modernidade e avanço na sua qualidade”, afirmou Paulo Santos, o técnico da empresa responsável.

Ele também destacou os próximos passos para a entrada em definitivo do sinal. “Finalizada a montagem, procederemos agora a ligação dos links que estarão na sede da emissora e também aqui no parque tecnológico. Teremos potência máxima de 18kW de potência, sendo uma das rádios mais potentes de Sergipe”, ressaltou.

O Coordenador Técnico da Cultura, Alysson Andrade, reafirmou a importância da migração, como “questão de sobrevivência”. “Os rádios AM que ainda existem têm grande interferência, por conta das frequências, por exemplo de celular. Por isso, a migração da Rádio Cultura é, sem dúvidas, um caminho de avanço e de melhoria na sua qualidade, que será sentida pelos sergipanos”, analisa Alysson.

Nova programação

Segundo Marcos Simões, Diretor de Programação, a emissora começará a apresentar aos seus ouvintes os novos caminhos da grade. “É claro que, com tudo novo, precisamos também nos atualizar. Com a programação não será diferente. Já estamos trabalhando nisso há um bom tempo e agora, com as questões técnicas finalizadas, teremos a alegria de iniciar os novos programas da emissora, que serão apresentados, em breve, aos nossos ouvintes, já que estaremos operando em AM e FM pelos próximos meses”, relatou.

Primeira transmissão FM

O diretor de programação da Rádio Cultura também lembra o marco que será a primeira transmissão na frequência modulada. “Vale pontuar que, neste de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, a Cultura já iniciou a programação também na FM. Para isso, estaremos em duas paróquias da nossa Arquidiocese: Conjunto Bugio e na cidade de Aparecida. Será um momento histórico e especial. Esperamos nossos amados ouvintes nesse momento“, convida Marcos Simões.

Fonte e fotos: Portal C8 Notícias