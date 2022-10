Outubro Rosa: Estilo de vida saudável auxilia na prevenção do câncer de mama

Segundo tipo de câncer mais incidente em mulheres brasileiras, o câncer de mama ganha ocupa um lugar de destaque durante o mês de outubro por conta da campanha Outubro Rosa, que reforça a importância da prevenção e diagnóstico da doença. Primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil, o câncer de mama pode ser causado por alteração genética em 15% da população. Homens e mulheres que tem genes com mutações específicas têm mais chance de desenvolver a doença em alguma fase da vida. Já os outros 85% das pessoas – grande parte, mulheres – podem ter a doença causada por conta do estilo de vida.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam que cerca de 66 mil novos casos da doença devem ser diagnosticados no Brasil. Muitos deles poderiam ser evitados com hábitos simples, considerados como prevenção primária. “É necessário entender que adotar um estilo de vida saudável é a medida mais importante. Isso inclui alimentação natural, evitar o tabagismo e o consumo de álcool e praticar atividade física regular, cerca de 150 minutos de atividade por semana”, explica a médica Lívia Porto, integrante da Oncoradium – Centro Oncológico de Aracaju.

Como prevenção secundária, há a ida ao médico mastologista e a realização de mamografia anual para todas as mulheres a partir dos 40 anos. Mas uma outra etapa de prevenção secundária está ao alcance das mulheres com o auto-exame das mamas. Ele deve ser feito mensalmente, sempre após a menstruação. O toque das mamas feito regularmente é eficaz porque a mulher pode perceber alterações importantes e que servem de alerta.

“O sintoma mais comum é a percepção de um nódulo ou de um endurecimento novo, que não existia na mama. Quando o nódulo é diagnosticado precocemente é possível uma taxa de cura de 90%, inclusive o diagnóstico precoce pode evitar o uso de quimioterapia durante o tratamento, a depender do tipo histológico do tumor”, detalha a médica.

Sinais de alerta

O auto-exame deve começar com a mulher em frente ao espelho para análise completa – visual e de toque. Mas o que saber durante o auto-exame? Conheça alguns sinais de alerta: vermelhidão ou coceira na pele das mamas; mamas com tamanho ou formato alterado; mamilo com secreção; feridas ou lesões na mama; região “afundada” ou retraída; mMamilo que mudou de posição; caroço na mama ou na axila.

“Tendo uma ou mais alterações é importante que a mulher busque a rede da saúde para exames complementares. Além da mamografia para mulheres acima de 40 anos, há também a ultrassonografia mamária, exame preciso que também pode mostrar alterações com precisão”, finaliza a especialista.

Sobre a Oncoradium

Inaugurada em setembro de 2021, a Oncoradium – Centro Oncológico de Aracaju é a 10ª unidade da Rede Onco, grupo referência no tratamento oncológico em todo o país. Focada na cura e qualidade de vida dos pacientes, a Oncoradium – Centro Oncológico de Aracaju conta com infraestrutura de atendimento completa, tecnologia de ponta, profissionais altamente capacitados e atendimento humanizado.