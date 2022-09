Quarto homens morrem após troca de tiros durante tentativa de assalto a um capitão da policia militar

Noite de terror em Sergipe. Esta é a melhor definição para narrar o que aconteceu na noite desta segunda-feira, quando quatro homens morreram em confronto com a polícia, após tentar matar o capitão Albérico, da Polícia Militar de Sergipe. De acordo com informações preliminares e confirmadas com fontes que acompanharam o enredo, tudo teve início em uma estrada vicinal próximo ao Fórum do município de Nossa Senhora do Socorro, quando quatro indivíduos atiraram no veículo em que estava o capitão Albérico, da Tropa de Choque da Polícia Militar.

O quarteto havia roubado um veículo Celta e se depararam com a guarnição do capitão Albérico, que trocou tiros com os bandidos, sendo um deles atingido e abandonado morto, dentro do carro, na Praça dos Quiosques, no Centro do município de Rosário do Catete. Ainda na cidade, eles assaltaram um posto de combustíveis e seguiram na direção da cidade de Estância. Já em Estância, o trio restante que ficou no veículo foi interceptado e abriu fogo contra a guarnição, que revidou e culminou na morte dos três.