Manifestantes ocupam a Avenida Atlântica, em Copacabana ‘Dia da Independência’

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro já começam a ocupar a Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, para uma manifestação em comemoração ao feriado do ‘Dia da Independência’. O Centro de Operações da Prefeitura informou que o município entrou em estágio de mobilização às oito horas da manhã devido as interdições no entorno de Copacabana.

Policiais e militares das Forças Armadas reforçam a segurança na região, mas nenhuma ocorrência foi registrada pelas autoridades. O Exército Brasileiro disparou a primeira salva de canhões programada para a apresentação do desfile cívico-militar, que vai contar com a presença de Bolsonaro e de outras autoridades do país.

Transparência eleitoral, liberdade de expressão e família são temas abordados na manifestação de apoiadores do presidente. Os manifestantes também gritam palavras de ordem contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. O autônomo Alex do Carmo veio de Mesquita, na Baixada Fluminense, para participar do ato. Ele afirma que a manifestação serve para defender a liberdade da população brasileira.

Autoridades do Rio de Janeiro e de outros estados estão conversando com manifestantes e aguardando a chegada de Bolsonaro, que desembarca no Aeroporto Santos Dummont.

Agentes do Grupamento Especial de Praia da Guarda Municipal do Rio estão reforçando a segurança na orla, logo na altura do posto seis.

Barcos, jetskis e até canoas carregam a bandeira brasileira e circulam próximo ao Forte de Copacabana. O Corpo de Bombeiros e a Marinha do Brasil monitoram a movimentação dos veículos marítimos para que nenhum acidente prejudique os banhistas que aproveitam o feriadão passar o dia na praia.

A expectativa é de que o governador Cláudio Castro compareça à manifestação, acompanhado de uma comitiva do governo do Estado.