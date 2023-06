PSG divulga novo uniforme com Neymar, Messi e Mbappé

O Paris Saint-Germain divulgou, na manhã desta quarta-feira (30), o novo uniforme que será usado pelos jogadores na próxima temporada. Os atletas Messi, Neymar e Mbappé apareceram nas fotos. O trio tem futuro incerto – notícias dão conta de que os três estão de saída da equipe francesa

O brasileiro tem contrato com o PSG até 2027, mas o clube não se coloca contra a saída do jogador, apesar de exigir “certas condições”. De acordo com a imprensa da França, o Manchester United iniciou as negociações para contratar o atacante e ele pode ser negociado na próxima janela de tranferências.