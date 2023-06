Avassalador! Flamengo goleia o Vasco por 4 a 1 em clássico dos milhões pelo Brasileirão

Com um primeiro tempo avassalador, o Flamengo passou por cima do Vasco e goleou o rival por 4 a 1, diante de 46 mil torcedores no Maracanã, na noite desta segunda-feira (05), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com todos os gols rubro-negros na etapa inicial, Pulgar abriu o placar com um chute na gaveta, Gerson fez o segundo de cabeça, e Ayrton Lucas, duas vezes, decretou a goleada. Jair diminuiu para o Cruzmaltino em cobrança de pênalti.

TABELA E PRÓXIMOS COMPROMISSOS:

Com o resultado, o Cruzmaltino permanece na penúltima colocação do Brasileirão, com seis pontos conquistados. Por outro lado, o rubro-negro pega o elevador e sobe para a quinta posição na tabela, com 16 pontos.

O Vasco volta a entrar em campo no domingo (06), às 16h, contra o Internacional, no Estádio Beira-Rio, pela 10ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, o Flamengo enfrenta o Grêmio, às 18h30, no Maracanã.

Antes, o time de Jorge Sampaoli tem confronto decisivo pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. A equipe recebe o Racing, na quinta-feira, às 21h, no Maracanã, e precisa vencer para depender apenas de si na última rodada da primeira fase da competição.

PRIMEIRO TEMPO:

Avassalador e histórico. Assim foi a primeira etapa no clássico dos milhões. O Flamengo dominou do início ao fim e foi para o intervalo com 4 a 0 no placar. Enquanto a equipe Cruzmaltina sentia o golpe a cada gol, o rubro-negro foi para cima do adversário.

A contagem começou aos 13 minutos, em jogada pela esquerda, que terminou com Arrascaeta limpando a marcação e Pulgar aparecendo para finalizar de longe na gaveta do goleiro Léo Jardim. Dois minutos depois, foi a vez do uruguaio cruzar pelo lado direito e Gerson infiltrar na área e cabecear forte para ampliar.

Aos 41’, Ayrton Lucas recebeu passe de Matheus França, limpou para a perna direita e finalizou rasteiro no canto esquerdo do goleiro Cruzmaltino. Cinco minutos depois, em contra-ataque rápido, o lateral-esquerdo rubro-negro recebeu passe longo de Gerson, superou Galarza, limpou Léo Jardim e só tocou para o fundo da rede! Goleada no primeiro tempo!

SEGUNDO TEMPO:

A postura do Vasco na segunda etapa foi diferente e a equipe ficou em cima do Flamengo, não deixando o adversário passar do meio campo, e teve algumas oportunidades. Aos 10 minutos, o árbitro marcou pênalti de Gerson em Jair e o meia cruzmaltino foi para a cobrança e diminuiu o marcador.

Após o gol, o rubro-negro recuperou o controle em campo e reduziu o ritmo da tentativa de reação do Vasco. A partida seguiu sem grandes chances para os dois lados e teve uma segunda etapa mais morna comparada com a primeira. No fim, goleada confirmada e resultado histórico para o Flamengo.