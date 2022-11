POLITICA: Final de semana foi marcado por manifestações a favor da democracia e contestação ao resultado das Urnas

No QG do Exército, milhares de pessoas vestidas de verde e amarelo e acampadas manifestavam a insatisfação com o resultado das eleições. Crianças e idosos faziam parte do grupo. Parte contesta o resultado das urnas e diz esperar uma intervenção das Forças Armadas, o que é inconstitucional.

Desde o domingo de eleições, em 30 de outubro, apoiadores de Bolsonaro acampam nas redondezas do QG, na esperança de obter apoio militar para as reivindicações. O feriado de Finados (2) e este domingo (6) foram os dias com maior número de manifestantes, que chegam de todo o país em carros particulares, caminhões e ônibus.