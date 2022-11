Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral pode sair da cadeia a qualquer momento

A Justiça do Rio mandou soltar o ex-governador Sérgio Cabral, na noite desta sexta-feira (11). O habeas corpus, no entanto, condiciona a soltura à inexistência de prisões em outro processo. O texto foi assinado pelo desembargador Cairo Ítalo, da 5ª Vara Criminal do Rio.

Por volta das 19h50, já havia um oficial de Justiça no presídio onde o governador está, em Niterói.

Nessa quinta-feira (11) duas prisões preventivas contra Sérgio Cabral foram revogadas. O ex-governador do Rio de Janeiro continuava na cadeia devido a um último mandado de prisão ainda válido, expedido pelo ex-juiz federal Sérgio Moro, da Justiça Federal de Curitiba – no processo em que foi condenado por propinas na obra de construção do Complexo Petroquímico do Rio, o Comperj, pela Petrobras.

Essa ordem de prisão de Moro está em discussão na 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal. O placar está 1 a 1 e ainda faltam mais dois votos, dos ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques. Edson Fachin votou pela manutenção da prisão, mas Ricardo Lewandowski votou a favor da soltura do ex-governador do Rio. No momento, a decisão está aguardando o pedido de vista do presidente da 2º turma, o ministro André Mendonça.

O ex-governador está preso desde 16 de novembro de 2016, praticamente seis anos.