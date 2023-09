Produção de fertilizantes é retomada em fábrica da Unigel em Laranjeiras

A fábrica de fertilizantes da Unigel no município de Laranjeiras retomou a produção nesta quinta-feira, 31. A retomada foi possível graças à revisão de contratos com empresas prestadoras de serviços e à articulação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico da Ciência e Tecnologia (Sedetec), conforme anunciado pelo Governo do Estado.

A revisão contratual permitiu que a Unigel antecipasse o reinício das atividades, que estava originalmente planejado para setembro. A unidade havia suspendido suas operações desde maio, devido aos altos preços do gás natural, sua principal matéria-prima.

O secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, ressaltou a importância da retomada para a economia local e estadual, destacando o papel estratégico da planta para o desenvolvimento regional e do estado como um todo.

No início do ano, a Unigel estava em negociação com o Sindipetro AL-SE para suspender temporariamente os contratos de trabalho dos colaboradores da unidade. As discussões levaram a uma contraproposta que visava a manutenção de benefícios para os trabalhadores durante o período de suspensão, incluindo salários, plano de saúde e auxílio educacional.