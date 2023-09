Polícia Militar apreende arma, munição e R$ 79 mil em veículo de alto padrão na SE-170

A Polícia Militar prendeu em flagrante dois homens por porte ilegal de arma de fogo e munições na rodovia SE-170, em São Domingos. A ação policial também resultou na apreensão de mais de R$ 79 mil em dinheiro em um veículo de alto padrão.

De acordo com as informações policiais, a equipe percebeu um veículo de modelo Jeep Compass em alta velocidade e fazendo ultrapassagens de forma perigosa. Os policiais fizeram o acompanhamento tático e abordagem do veículo.

No veículo, estavam dois homens. Entre os bancos, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm com um carregador e 11 munições. Também foi encontrada a quantia de R$ 79.753 em dinheiro.

Ainda conforme as informações policiais, o condutor do veículo admitiu ser o dono da arma de fogo e do dinheiro. Ele disse ainda que adquiriu a arma de forma legal, mas não apresentou documento. Ele não informou sobre a origem do dinheiro.

Os suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia Plantonista, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte: PM/SE