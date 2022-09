Procon divulga levantamento de preços do segmento de hortifrúti em Aracaju

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) divulgou hoje (9) um novo levantamento sobre os preços voltado ao segmento de hortifrúti. As informações foram analisadas na quinta-feira (8).

Ao todo, a pesquisa contemplou nove estabelecimentos da capital, nos bairros Salgado Filho, Jabutiana, Centro e Farolândia. Segundo o Procon, três estabelecimentos foram consultados de maneira online, sendo assim, o frete é somado ao valor final do pedido, de acordo com o local de entrega.

Foram objetos da pesquisa o valor de frutas, legumes, verduras e hortaliças. Durante o levantamento, o quilo da maçã fuji foi encontrado com valores entre R$ 9,90 e R$ 15,00; a dúzia da banana prata, entre R$ 6,00 e R$ 8,00 ou quilo de R$ 3,99 a R$3,60; a bandeja do morango varia entre R$ 6,00 e R$ 10,00; e a uva roxa, do tipo sem caroço, custa entre R$ 8,99 e R$ 17,50 o quilo.

Já no setor de legumes e verduras, o pimentão (kg) varia entre R$ 2,99 e R$ 4,99, já por unidade, o menor encontrado foi de R$0,70; o alho (kg) custa entre R$ 20,00 e R$ 29,90; o quilo da cebola branca foi encontrado com a diferença de apenas um real, custando entre R$ 5,00 e R$ 6,00; bem como a batata branca, que sofre uma variação de apenas R$ 1,21, com valores entre R$ 3,99 e R$ 5,20, o quilo.

Confira a tabela completa.