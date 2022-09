Idosa é vítima de golpe no centro de Tobias Barreto

Segundo informações, a vítima é moradora do Povoado maçaranduba, e perdeu 1.300 reais no golpe. De acordo com a polícia, o crime aconteceu nesta segunda-feira pela manhã, na rua Getúlio Vargas, nas proximidades do fundo do banco do Nordeste. Em seu relato, a idosa afirma que o criminoso chegou convence-la a; ajudar pagar o conserto de um caminhão de feira; nisso, quando ela tirou o dinheiro da bolsa, ele pediu para contar o valor de pagar o conserto do caminhão e disse que depois iria devolver o restante; foi aí que o marginal aplicou o golpe e sumiu.