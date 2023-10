Polícia Civil prende dois acusados de cometer assaltos em Tobias Barreto

Nesta sexta-feira, 27, a Polícia Civil informou a realização de uma operação que resultou na prisão de dois suspeitos que participou de uma série de assaltos ocorridos na última segunda-feira, 23, em Tobias Barreto.

Com os presos, foram encontrados alguns itens provenientes das atividades criminosas, como celulares, dinheiro e uma motocicleta Honda Pop.

Na ação criminosa, os dois homens, simulavam portar uma arma de fogo. Após denúncias das vítimas, foi iniciada uma investigação para apurar os fatos, que acabou identificando a dupla e localizando a motocicleta.

O veículo foi encontrado em outra cidade sergipana, em Estância, localizada a 132 km de onde foi originalmente roubada. Nesta quinta-feira, 26, a Polícia Civil localizou os indivíduos e os itens adquiridos na prática criminosa. Ao serem interrogados, ambos confessaram os roubos.

Agora, as investigações prosseguirão com a meta de localizar outros objetos e, posteriormente, concluir as investigações.

SSP/SE