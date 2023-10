Dr. Paulo José retorna a promotoria de Tobias Barreto

Após dois anos de muito trabalho e serviços prestados à população do município de Canindé de São Francisco, região do Sertão, o Promotor de Justiça Dr. Paulo José Francisco Alves Filho atuará junto ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e promotoria especializada.

Dr. Paulo José iniciou sua atuação em Canindé de São Francisco no final de 2021, disputando remoção por merecimento em decorrência da vacância com a morte do promotor Emerson Oliveira Andrade, vítima de complicações da Covid-19.