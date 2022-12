PM recupera motocicleta roubada em menos de 24 horas no município de Tobias Barreto

Na manhã desta terça-feira, 13, Policiais Militares da Força Tática do 11° Batalhão da PMSE localizaram a Pop 100 de um empresário tobiense que havia sido roubada no dia anterior, quando este transitava pela rodovia que dá acesso ao Distrito de Monte Coelhos. A ação dos bandidos foi violenta e parece ter sido planejada, pois no dia de ontem a vítima do assalto estava em posse de pelo ao menos 6 mil reais, que acabou sendo subtraído. A vítima ainda foi forçada à seguir na garupa da própria moto para depois ser liberado em uma estrada vicinal.

Logo que comunicada do fato, a Polícia Militar passou a intensificar o patrulhamento com viatura na aérea o que aparentemente forçou os meliantes a abandonar o veículo em um matagal próximo ao povoado Pilões, região onde o empresário foi assaltado. O veículo já se encontra na delegacia à disposição do proprietário.