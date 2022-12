Jornalista da Jovem Pan News faz gesto obsceno para Alexandre de Moraes

O apresentador Tiago Pavinatto, da Jovem Pan News, conseguiu chamar atenção e repercutir nas redes sociais nesta segunda (12/12) por fazer um gesto obsceno na tela durante o discurso do ministro Alexandre de Moares na diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin como presidente e vice do Brasil. Ao vivo, o âncora do canal de notícias fez caras e bocas durante a fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pavinatto deu show de desrespeito, com caretas e gestos, inclusive a obscenidade, sem se preocupar com etiqueta ou ética. Também colocou uma caneta na boca, rasgou um papel em frente à câmera e mastigou a folha, cuspindo para o alto em seguida.

Diante disso, a imagem do jornalista foi cortada e, quando retornou ao ar, ele apareceu mais contido.

O discurso que ele ironizou dizia respeito à defesa da democracia, a condenação das fake news e aos ataques ao sistema eleitoral, que ganharam força neste ano entre os adeptos extremistas de Jair Bolsonaro.

“A utilização em massa das redes sociais foi subvertida para disseminar a desinformação, os discursos de ódio e as notícias fraudulentas, as famosas fake news”, discursou o ministro. “A utilização das redes sociais foi desvirtuada por extremistas no intuito de desacreditar as notícias veiculadas pela mídia tradicional.”

“Os extremistas, criminosos, as milícias digitais, passaram a atacar a mídia tradicional para, desacreditando-a, substituir o livre debate de ideias, garantido pela liberdade de expressão e de imprensa, por suas mentiras autoritárias e discriminatórias”, acrescentou Moraes.

O evento ocorreu no TSE com a presença de apoiadores e aliados do presidente eleito do Brasil.

A diplomação do presidente e do vice marca o fim do processo eleitoral. No evento, eles recebem um certificado atestando que as eleições foram legítimas, que os partidos estão dentro da legalidade e que os políticos estão aptos a tomar posse em 1º de janeiro.

Diante da repercussão negativa de seus gestos, Pavinatto foi às redes sociais atacar os críticos. “Gesto obsceno foi o discurso do Ministro… ou deboche também virou crime?”, ele escreveu no Twitter.

Apesar das críticas, vários bolsonaristas manifestaram admiração pela micagem do apresentador.