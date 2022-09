Pinte o Sete Ferreira Costa: Sua casa, sua cor, seu estilo

Você sabia que existem estilos diferentes de decoração? Mais do que isso, são estilos que se refletem na vida e na personalidade de cada um, dependendo do seu gosto, hobby, modo de se vestir e até na forma de se comunicar. Foi pensando nessa particularidade das pessoas que o maior centro de cores do Norte Nordeste criou o maior festival de tintas, o Pinte o Sete.

Este ano, o tema é: Sua casa, sua cor, seu estilo. A curadoria da Ferreira Costa separou 9 estilos que estão em alta nas coleções mais famosas de todo o mundo, inclusive nas semanas de moda. Dentro desses estilos, estão as paletas de cores especialmente selecionadas, pensadas para valorizar o ambiente, além de oferecer proteção para toda família. Com qual será que você mais se identifica?

No total, foram selecionados 9, sendo eles o moderno, o clássico, o minimalista, o maximalista, o retrô, o romântico, o étnico, o biofílico e o rústico. Todos eles condizem com diversas características. A Ferreira Costa te ajuda a entender mais desses conceitos, e como escolher as cores, o acabamento e os materiais perfeitos para adaptá-los à sua casa.

Antes de escolher seu estilo, é importante entender que existem diferentes acabamentos de tinta. Isso pode influenciar no seu projeto. Além disso, é preciso pensar no conforto para sua família. Assim, tenha em mente que para ambientes internos, é preferível que tintas sem odor sejam utilizadas, para não incomodar seu espaço de descanso.

Caso você ou alguém da sua família seja alérgico a mosquitos, as tintas antimosquito repelem o Aedes aegypti, responsável pela transmissão da Dengue, Zika e Chikungunya, oferecendo maior proteção ao lar. E não podemos esquecer das tintas antimofo, ideais para regiões quentes e úmidas, como a maioria na região do nordeste. Elas oferecem durabilidade e previnem o mofo, fungo que pode causar uma série de doenças respiratórias. Aplicação direta

Agora que você aprendeu mais sobre os tipos de tintas disponíveis em nossas lojas e no site link ferreiracosta.com, vamos desdobrar os 9 estilos de decoração que estão em alta no momento.

Começando pelo moderno, geralmente ligado a tons mais sóbrios como o cinza e o azul acinzentado, além de cores mais básicas no geral, dão a sofisticação a esses ambientes. O moderninho é aquele que está sempre ligado à tecnologia e em composições inovadoras que misturam o passado, o presente e, claro, o futuro. Na decoração, o moderno opta por objetos com linhas retas e formas horizontais.

Já o clássico, como o próprio nome sugere, bebe da fonte das artes, arquitetura e literatura clássica. Nesse estilo, os tons mais neutros como o bege deixam o ambiente elegante e atemporal. Os clássicos abusam de móveis bem ornamentados, que lembram cenários de filmes em palácios e castelos. Para compor ainda mais esse estilo, peças em porcelanato, prataria e espelhos bem emoldurados dão ainda mais personalidade ao ambiente.

O minimalista também tem um nome autoexplicativo. Aqui, o menos é mais, como já dizia o renomado arquiteto Ludwig Mies van de Roe. Nesse estilo, as cores sóbrias também se destacam. Entre elas, o cinza e o branco. O ambiente minimalista se caracteriza por apresentar poucos elementos decorativos. Nos móveis e objetos, as linhas retas e formas geométrica dão um toque especial. A discrição, no entanto, não elimina a atenção pelos detalhes. Por ter espaços mais “limpos”, todos os móveis e objetos devem ter um bom acabamento.

Ao contrário do minimalista, o maximalista vem com força na mistura de cores e elementos de decoração. O mais é mais, e os maximalistas podem provar! Esbanjando criatividade, ousadia e abraçando o exagero, o estilo maximalista evita as regras na decoração. Cores vibrantes como o laranja, o rosa e o amarelo, dão o ar energético para os ambientes. Os móveis coloridos e com formas divertidas dão o ar teatral ao espaço. As texturas e diferentes estampas se complementam de forma ousada. Na decoração, os elementos seguem o mesmo modelo.

Aproveitando o momento da volta de estilos mais “antigos”, o retrô voltou repaginado. Aqui, as cores quentes, como o laranja, são muito bem-vindas para dar o ar vintage nos ambientes. O retrô bebe da fonte dos anos 60 e 70, com decorações que fazem referências às bandas de rock, ou a marcas com estilo vintage. Outra característica são os móveis estampados e com pés de palito, que dão um toque divertido no espaço.

Esse é para os românticos de plantão. Delicado e intimista, o estilo romântico opta por cores mais suaves e prezam pela sensação de acolhimento e conforto. Com tons mais pastéis como o rosa, bege, azul claro e outras variações mais amenas das cores, além de estampas florais e texturizadas, o romântico cria um ambiente tranquilo. Os móveis se misturam em acabamentos ornamentados, de cores e estampas diferentes, porém suaves. Tapetes, lustres e espelhos também complementam o ambiente romântico.

No étnico, a aposta é na referência às culturas como a chinesa e a africana, por exemplo. Por meio de mistura de formatos e contrastes que trazem essas características culturais, o estilo étnico se inspira nas cores e formatos. Na decoração com influências afro, estampas tribais e móveis com estrutura de madeira dão o toque especial. As cores mais quentes como o laranja, o amarelo e o marrom também se complementam nesse ambiente.

Na pandemia, passamos mais tempo em casa e encontramos um novo hobby: as plantinhas. Assim, nasce o estilo biofílico, que faz referência aos elementos da natureza, e expressa a vontade de trazer o verde das plantas para dentro da cidade e das casas. As cores mais utilizadas são os tons de verde, marrom e bege. Nos móveis, elementos de madeira, fibra e palha, trazem a referência das florestas. Assim como na decoração, sempre com muitas plantas, destacando o verde e o natural.

Por fim, temos o estilo rústico, que traz algumas características do biofílico, como a presença de plantas. No entanto, no rústico, objetos que remetam à casa no campo são mais comuns de se encontrar. A pedra, a madeira escura, cordas e objetos em cobre dão essa personalidade campestre ao estilo. As cores variam entre o marrom, o laranja queimado e o verde. Os elementos que compõem a decoração são menos rebuscados, com acabamento mais bruto, fazendo referência ao campo e ao natural.

Com todas essas dicas, você pode levar seu estilo para dentro de casa com os produtos disponíveis em nossas lojas, e no site ferreiracosta.com. Durante toda campanha, a Ferreira Costa vai manter ofertas especiais em tintas e acessórios para pintura alcançando as cidades onde a Ferreira Costa está presente: Salvador, João Pessoa, Caruaru, Natal, Aracaju, Recife e Garanhuns.

A campanha destaca preços e condições de pagamento do festival, que permite parcelamento em até dez vezes sem juros, com parcela mínima de R$ 40. Aproveite nossas ofertas e brilhe com sua casa, sua cor e seu estilo!

Sobre a Ferreira Costa:

Com 138 anos de história, a Ferreira Costa, maior Home Center do Nordeste, está presente nos estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte, levando ao consumidor mais de 80 mil itens para casa, construção e decoração. Além de suas oito lojas, a Ferreira Costa também possui o e-commerce www.ferreiracosta.com, com entrega para todo Brasil.