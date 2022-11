Originalidade e ousadia se destacam nos ambientes da CASACOR Sergipe

A CASACOR é uma referência nacional no segmento de arquitetura, design de interiores e paisagismo, e todos os anos projeta nomes no mercado e confirma a qualidade dos profissionais que participam do evento. Em Sergipe não é diferente, a qualidade técnica e a inovação dos projetos dos profissionais se destacam na 2ª edição da mostra, que acontece até o dia 11 de dezembro no estado.

O diretor da CASACOR Sergipe, Carlos Amorim, observa que não há nenhuma outra mostra nacional que reflete em seus ambientes tanto a cultura e a versatilidade de um país. E na 2ª edição do evento em Sergipe, os projetos chamam atenção pela sua originalidade e são carregados de referências culturais, afetivas e regionais.

“Sergipe tem uma cultura muito forte e ao mesmo tempo muito fechada, mas a qualidade do que se produz aqui não pode ficar trancada nos muros de ‘Serigy’. Ela tem que ir para fora, sair daqui. Nesta edição, os projetos se destacam pela individualidade de cada profissional e pelo nível técnico muito alto. Os projetos expressam seus anseios, suas preocupações e alegrias, então a gente tem ambientes riquíssimos de emoções, de imagens de afetividade, de humanidade e referências culturais”, ressalta Amorim.

A qualidade dos ambientes surpreendeu a presidente do Conselho Curador da CASACOR, Lívia Pedreira, que esteve em Aracaju visitando à mostra. Ela destaca que os projetos estão muito bem executados e expressam bem o tema desse ano da CASACOR, o ‘Infinito Particular’.

“Fiquei muito surpresa, é um evento muito maduro, não parece ser estreante. Exceto Wesley Lemos, o masterplan do evento, nenhum outro profissional tinha feito uma mostra no padrão CASACOR. Alguns participaram da CASACOR Janelas no ano passado, que foi um evento mais contido, mas que foi um mega sucesso e já mostrou o potencial do mercado”, aponta Lívia que acentua a ousadia dos profissionais.

“Agora eu chego aqui e encontro projetos que me deixaram sem palavras, muito maduros, alguns projetos que para mim são raros, originais. A gente tende a ver projetos corretos, bonitos, mas que não ousam, e aqui tem projetos que ousam, seja para o clássico, ou para algo que tenha uma conexão maior com as raízes culturais. Eu achei a mostra extremamente rica e os profissionais excepcionais. Sergipe não devem nada a lugar nenhum”, salienta.

Na região Nordeste, em apenas quatro estados a CASACOR acontece anualmente, e Sergipe é um deles. Em 2021, o evento aconteceu pela primeira vez no formato Janelas e este ano acontece no formato tradicional.

“Em 2021 foi uma surpresa nacional. O que eu escutei de outros colegas, diretores e de curadores da CASACOR foi que era absolutamente surpreendente a quantidade de profissionais de tão boa qualidade. E esse ano o evento se destaca novamente pela extrema qualidade dos projetos, que estão aqui numa mostra convencional em que as pessoas podem visitar. Sergipe entrou na marca do segmento. Vamos exportar talento para o Brasil e vamos virar referência no Nordeste”, finaliza Amorim.

CASACOR Sergipe

A 2ª edição da CASACOR Sergipe acontece até o dia 11 de dezembro no prédio do Castelinho, casarão do século XX, que fica às margens do Rio Sergipe, no bairro Industrial, em Aracaju. A visitação acontece de terça-feira a sábado, das 16h às 22h, e os domingos das 14h às 19h. Os ingressos podem ser comprados na plataforma Byinti (https://casacorse.byinti.com/#/event/ingressos-casacor-sergipe-2022) e na bilheteria do evento.

