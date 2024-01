Pastor é preso por estuprar criança de 10 anos em Santa Luzia do Itanhy

Nesta quinta-feira (4), um pastor de 43 anos foi preso por estuprar uma criança de 10 anos, em Santa Luzia do Itanhy.

Os abusos sexuais ocorreram de forma recorrente em 2017, na residência do investigado, localizada no loteamento Santa Cecília, em Nossa Senhora do Socorro, e também no interior de São Paulo. O pastor atuava em uma igreja da cidade e se aproveitou da imagem religiosa para se aproximar dos familiares da vítima sem levantar suspeitas.

Quando ganhou confiança, ele levou a criança para a casa dele, alegando que iriam ‘pegar passarinhos’ e ‘catar goiabas’ juntos, além de prometer uma bicicleta nova de presente. Na época do crime, a criança relatou os abusos e disse que também foi ameaçada de morte pelo pastor.

De acordo com a polícia, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva contra o suspeito, um deles pela 1ª Vara Criminal de Socorro e o outro da 3ª Vara Cumulativa de Ferraz de Vasconcelos, no interior de São Paulo. Agora, o suspeito passará por audiência de custódia e será encaminhado para o sistema penitenciário estadual.

Por Por Redação Portal A8SE e SSP/SE